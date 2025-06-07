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Bordeaux’s famous ‘5’ vintages

In recent memory, it has become an accepted likelihood that the vintage that comes around every tenth year and ends in the digit 5 will turn out to be somewhere between very good and great. Here, we examine the remarkable track record of (mostly) success going back over the last eight decades.
Gareth Birchley Gareth Birchley

In stark contrast to last year’s article damning the majority of the decade milestone vintages throughout the 1960s and ’70s, everyone celebrating a decennial anniversary in 2025 is of far greater fortune… well, almost everyone.

If I were to put down some of my cold, hard sterling on the outcome of 2025 being a successful Bordeaux vintage, history tells me that that’s as safe a bet as I could make in the world of wine.

When we look back at the embarrassment of riches that the median vintage of each decade has given us, the ‘fives’ are almost always a contender for the finest vintage of the era.

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Bordeaux’s famous ‘5s’

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