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Chianti Classico annata new releases: The wines to buy in 2025

The 2023 vintage tested growers, but quality ultimately prevailed. Michaela Morris reviews the season and the wines, along with a clutch of late releases from 2022, 2021 and 2020.
Michaela Morris Michaela Morris

Every year, wineries in Chianti Classico release their newest wines, which rather than being one homogeneous vintage are always represented by a range of different vintages.

This is partly dictated by regulations (for example, Chianti Classico Riserva and Gran Selezione require more ageing before they can be released) but is also a matter of choice which varies from winery to winery, with some choosing to age their wines for extended periods before releasing them onto the market.

Below, Michaela Morris talks us through the recently bottled 2023 vintage of annata, the first step on the Chianti Classico ladder, and also discusses the various late releases launched in 2025.

Chianti Classico annata 2023 vintage rating: 3.5 /5

An incessantly rainy spring with high humidity led to widespread peronospora (downy mildew) attacks. Summer was hot and dry with higher-than-average temperatures persisting through to harvest. Quantities are down overall but the first crop of annata wines make for lively and exuberant near-term drinking.

Michaela’s pick of top scoring and notable Chianti Classico wines below

Michaela’s top scoring and notable Chianti Classico recommendations:

See all of Michaela’s tasting notes & scores from her Chianti Classico report

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