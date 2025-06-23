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PREMIUM

Chianti Classico Gran Selezione: New releases rated

Michaela Morris finds plenty to be cheerful about with this year's crop of releases from Chianti Classico's top tier.
Michaela Morris Michaela Morris

For me, keeping up with Gran Selezione means an ever-increasing number of wines to taste: since being introduced just 11 years ago, the category has grown from just 33 labels to 187 estates producing 245 different bottlings at the last count.

The quality and diversity are compelling, and for the the most part, prices have yet to become exaggerated. Premiumisation is to be expected of course, but the future success of the category depends on it not becoming completely out of reach.

There are still a number of producers who abstain for their own reasons, however Gran Selezione is now well represented, from the smallest of entities to the largest of enterprises.

Scroll down to see Michaela’s pick of Gran Selezione new releases

Michaela’s top-rated Chianti Classico Gran Seleziones released in 2025:

See all of Michaela’s tasting notes & scores from her Chianti Classico report

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