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Decanter cellar: 16 must-try Syrah

From the valleys of Switzerland to the warm shores of Australia, Syrah has always had a globe-trotting reputation. We recommend 16 to try.
Rupert Millar Rupert Millar

There are many tall tales around the origins of Syrah – also known as Shiraz.

One claimed that it was Rome’s legions that brought the grape to southern France. The soldiers had been in Sicily before and brought with them vines from the city of Syracuse.

But then Pliny the Elder claimed that it was a variety called Vitis syriaca that came from Syria.

Later still a legend emerged that its origins lay further to the east, around the ancient Persian city of Shiraz.

But the truth is that Syrah is a Rhône grape through and through. In 1998, DNA testing showed its parents were Mondeuse Blanche and a (now little-used) black variety called Dureza.

It’s a telling irony that while Syrah’s origin stories talk of it coming from overseas when it’s actually a Rhône Valley native, its modern story has been all about finding new homes around the world.

Let’s take a look at where Syrah has ended up, as well as delicious examples tasted recently by both the Decanter team and our expert contributors.

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16 must-try Syrah

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