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Sweet like chocolate: Boekenhoutskloof and the creation of a South African icon

Tracing its roots back to 1776, Boekenhoutskloof is a pioneer of South African Syrah and its cult Chocolate Block has played a key role in driving global awareness of the modern Cape wine scene. Julie Sheppard pays a visit and tastes latest releases and back vintages, including The Journeyman.
Julie Sheppard Julie Sheppard

The proverb says that mighty oaks grow from tiny acorns.

For South Africa’s Boekenhoutskloof, it’s a different type of tree… The boekenhout (pronounced book-n-howed) is an indigenous Cape beech.

Literally translated as ‘ravine of the boekenhout’, Boekenhoutskloof was named for these beeches, growing in the furthest southern corner of scenic Franschhoek Valley. The pretty Cape Dutch farmstead, founded in 1776, butts up against the Hottentots Holland Mountains.

The stunning waterfall of clouds pouring over the mountaintop, snapped in a photo on my first visit to the winery in 2006, is an enduring memory.

Boekenhoutskloof winery in Franschhoek

Boekenhoutskloof winery in Franschhoek

See below for notes and scores of eight wines from Boekenhoutskloof

Boekenhoutskloof wines to try

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