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Syrah & Shiraz: 25 of the best from the southern hemisphere

Two names, a multitude of personalities. For almost two centuries, Syrah has been woven into the fabric of the southern hemisphere’s wine world. Today, it makes some of the most exciting and terroir-expressive wines to be found south of equator, with a growing shift towards single-site bottlings.
Amanda Barnes Amanda Barnes

The story of Syrah in the southern hemisphere is believed to have started with the Scottish viticulturist and ‘father of Australian wine’ James Busby, who brought Syrah vines with him to the continent in 1832.

Since then, Australia has become one of the world leaders in Syrah, and still has some of the original, ungrafted vines, planted in the mid-1800s.

Second only to France in area under vine (see box below), Australia has made Syrah its own – not only in plantings, but also in name. The nation’s adoption of ‘Shiraz’ as a synonym for Syrah had two notable impacts on the broader wine industry.

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Southern hemisphere Syrah (& Shiraz): 25 of the best

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