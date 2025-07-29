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Decanter Cellar: 20 of the best Cabernet Sauvignons

Whether sitting in solo-splendour or surrounded by an adoring court, Cabernet Sauvignon is the king of black grapes whose influence extends across the world.
Rupert Millar Rupert Millar

Ask someone to name a grape that makes red wine and there’s a high chance they’ll name Cabernet Sauvignon.

One of the most-planted red grape varieties in the world, it can be found making some of the world’s most prestigious wines as well as those found in supermarkets at bargain prices.

20 of the best Cabernet Sauvignons recently tasted by Decanter are listed below

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Decanter Cellar: 20 of the best Cabernet Sauvignons

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