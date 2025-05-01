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Decanter meets: Cantina Terlano’s Klaus Gasser & Rudi Kofler

Klaus Gasser and Rudi Kofler's staying power is second only to the wines made at Cantina Terlano, a cooperative in Alto Adige making some of Italy's finest – and most ageworthy – white wines.
Michael Garner Michael Garner

Super-premium whites, Primo Grande Cuvée and Rarity – both Platinum Medal winners at the Decanter World Awards and ‘100 pointers’ across the wine press at large – may be Cantina Terlano’s flagship wines, but delve deeper and you’ll find stunning quality and value throughout the entire portfolio.

This exemplary co-operative lies less than 10 kilometres west of Bolzano, regional capital of the Alto Adige in northeast Italy.

Notes and scores for six Cantina Terlano wines below

Tasting Terlano: Six of the best

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