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Decanter Value Index: The Bordeaux first growths offering the best value to collectors

We examine the prices of the five first growths from their last 10 vintages alongside their Decanter scores to see which years currently offer the best value to collectors.
Rupert Millar Rupert Millar

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Disclaimer: Decanter analysis is published for informational purposes only and does not constitute investment advice. Wine prices may vary and they can go down as well as up. Seek independent advice where necessary and be aware that wine investment is unregulated in several markets, including the UK. Prices correct at time of publication.

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