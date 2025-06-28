{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NzM2NGNmZGY0MmExOWY0OGRmMmFlZmFiOGRhOTVjODM3YmMzZjRiZTc2N2RlYTBmNmQ3YTkwY2MwN2E5ZGZkNg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Expert’s Choice: Montagne St-Emilion

This low-profile Right Bank sub-region is really coming into its own, thanks to changing climatic conditions and a new focus on highlighting the fruit.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Tucked away on Bordeaux’s Right Bank, east of Pomerol and north of St-Emilion, the 1,600ha Montagne St-Emilion AP is a hidden gem.

Merlot dominates (at least 75%), together with Cabernet Franc and Cabernet Sauvignon, in this appellation with an enviable location.

Separated from St-Emilion itself by the river Barbanne, Montagne shares many influences with its more famous neighbour. Yet the wines of Montagne are still relatively unknown.

Andy’s pick of the wines of Montagne St-Emilion are listed below

Andy’s pick of Montagne St-Emilion

Related articles

Bordeaux 2015 revisited 10 years on

Bordeaux’s famous ‘5’ vintages

Best value Bordeaux 2024 wines

Latest Wine News