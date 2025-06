Best value Bordeaux 2024 wines tasted en primeur

‘Value’ is of course relative – Château Mouton Rothschild’s 2024 release price is 25% less than last year, and the cheapest since the release of the 2014 vintage, at €252 per bottle ex-négociant. Lafite Rothschild is also the cheapest since 2014 at €288 per bottle ex-négociant. Margaux also dropped 25% from the 2023 release price with a per-bottle offer of €276 ex-négociant.

For some, the 2024 vintage will be the first ‘reasonable’ opportunity to buy a first growth, at least for the past decade. Indeed many wines usually priced at the upper end of the scale are more affordable this year given the market conditions and widespread calls to drop prices.

It’s good news for first time buyers or those who want to buy specific large formats.

And even though 2024 is not a top Bordeaux vintage there are still plenty of excellent bottles, and at the lower end, lots of wines great for opening and enjoying young.

I’ve selected a number of wines below that I think should offer ‘good value’ for their respective appellations. Most should be priced between £20 and £30 – based on 2023 prices where the 2024 one was not available.

In general, value can be found at the cru bourgeois level and within the right bank satellites but there are gems to be found in all the major appellations.

{"content":"PC9wPgo8aDI+V2hpdGVzPC9oMj4KPGgzPlBlc3NhYyBMw6lvZ25hbjwvaDM+Cjx1bD4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvcGVzc2FjLWxlb2duYW4vY2hhdGVhdS1icm93bi1wZXNzYWMtbGVvZ25hbi1wZXNzYWMtbGVvZ25hbi0yMDI0LTk2MjU3Ij5DaMOidGVhdSBCcm93biwgQmxhbmM8L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtZGUtcm9jaGVtb3Jpbi1ibGFuYy1wZXNzYWMtbGVvZ25hbi0yMDI0LTk2MTI1Ij5DaMOidGVhdSBkZSBSb2NoZW1vcmluLCBCbGFuYzwvYT4gOTIgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1waWNxdWUtY2FpbGxvdS1ibGFuYy1wZXNzYWMtbGVvZ25hbi0yMDI0LTk1ODQ4Ij5DaMOidGVhdSBQaWNxdWUgQ2FpbGxvdSwgQmxhbmM8L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL3Blc3NhYy1sZW9nbmFuL2NoYXRlYXUtYmFyZXQtcGVzc2FjLWxlb2duYW4tcGVzc2FjLWxlb2duYW4tMjAyNC05NjI1NSI+Q2jDonRlYXUgQmFyZXQsIEJsYW5jPC9hPiA5MCBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9wZXNzYWMtbGVvZ25hbi9jaGF0ZWF1LWRleXJhbi1wZXNzYWMtbGVvZ25hbi1wZXNzYWMtbGVvZ25hbi0yMDI0LTk2MjYxIj5DaMOidGVhdSBkJiM4MjE3O0V5cmFuLCBCbGFuYzwvYT4gOTAgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPC91bD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxoMz5Cb3JkZWF1eCBCbGFuYzwvaDM+Cjx1bD4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1jb3MtZGVzdG91cm5lbC1sZXMtcGFnb2Rlcy1kZS1jb3MtYmxhbmMtYm9yZGVhdXgtOTU4NjQiPkNow6J0ZWF1IENvcyBkJiM4MjE3O0VzdG91cm5lbCwgTGVzIFBhZ29kZXMgZGUgQ29zLCBCbGFuYzwvYT4gOTQgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPGxpPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtdmFsYW5kcmF1ZC12aXJnaW5pZS1kZS12YWxhbmRyYXVkLWJsYW5jLWJvcmRlYXV4LTk1NDQ4Ij48c3Ryb25nPkNow6J0ZWF1IFZpcmdpbmllIGRlIFZhbGFuZHJhdWQsIEJsYW5jPC9zdHJvbmc+PC9hPjxiPiA5NCBwb2ludHM8L2I+PC9saT4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1kYWlndWlsaGUtYmxhbmMtYm9yZGVhdXgtYmxhbmMtYm9yZGVhdXgtMjAyNC05NTQ1NiI+Q2jDonRlYXUgZCYjODIxNztBaWd1aWxoZSwgQmxhbmM8L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtZm9ucmVhdWQtbGUtY3lnbmUtYm9yZGVhdXgtYmxhbmMtYm9yZGVhdXgtMjAyNC05NjQxMCI+Q2jDonRlYXUgRm9ucsOpYXVkIExlIEN5Z25lPC9hPiA5MiBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8L3VsPgo8cD48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbGVzLWNoYXJtZXMtZ29kYXJkLWJsYW5jLWZyYW5jcy1jb3Rlcy1kZS1ib3JkZWF1eC05NjAwNyI+Q2jDonRlYXUgTGVzIENoYXJtZXMtR29kYXJkLCBCbGFuYywgRnJhbmNzIEPDtHRlcyBkZSBCb3JkZWF1eDwvYT4gOTMgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8aDI+UmVkczwvaDI+CjxoMz48c3Ryb25nPlN0LUVzdMOocGhlPC9zdHJvbmc+PC9oMz4KPHVsPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWxlLWJvc2NxLXN0LWVzdGVwaGUtYm9yZGVhdXgtZnJhbmNlLTIwMjQtOTU4MDAiPkNow6J0ZWF1IExlIEJvc2NxPC9hPiA5MiBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LW1leW5leS1zdC1lc3RlcGhlLWJvcmRlYXV4LWZyYW5jZS0yMDI0LTk2MDkyIj5DaMOidGVhdSBNZXluZXk8L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbWV5bmV5LXN0LWVzdGVwaGUtYm9yZGVhdXgtZnJhbmNlLTIwMjQtOTYwOTIiPkNow6J0ZWF1IGRlIFBlejwvYT4gOTIgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1jYXBiZXJuLXN0LWVzdGVwaGUtYm9yZGVhdXgtZnJhbmNlLTIwMjQtOTU1ODgiPkNow6J0ZWF1IENhcGJlcm48L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtb3JtZXMtZGUtcGV6LXN0LWVzdGVwaGUtYm9yZGVhdXgtZnJhbmNlLTIwMjQtOTU4MDciPkNow6J0ZWF1IE9ybWVzIGRlIFBlejwvYT4gOTEgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPC91bD4KPGgzPjxzdHJvbmc+U3QgSnVsaWVuPC9zdHJvbmc+PC9oMz4KPHVsPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWdsb3JpYS1zdC1qdWxpZW4tYm9yZGVhdXgtZnJhbmNlLTIwMjQtOTU1NDQiPkNow6J0ZWF1IEdsb3JpYTwvYT4gOTMgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1iZXljaGV2ZWxsZS1zdC1qdWxpZW4tNGVtZS1jcnUtY2xhc3NlLTIwMjQtOTU1ODUiPkNow6J0ZWF1IEJleWNoZXZlbGxlPC9hPiA5MiBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWJyYW5haXJlLWR1Y3J1LXN0LWp1bGllbi00ZW1lLWNydS1jbGFzc2UtMjAyNC05NTU4NiI+Q2jDonRlYXUgQnJhbmFpcmUgRHVjcnU8L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjwvdWw+CjxoMz5NYXJnYXV4PC9oMz4KPHVsPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWR1LXRlcnRyZS1tYXJnYXV4LTVlbWUtY3J1LWNsYXNzZS0yMDI0LTk1NTkxIj5DaMOidGVhdSBkdSBUZXJ0cmU8L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtc2lyYW4tbWFyZ2F1eC1ib3JkZWF1eC1mcmFuY2UtMjAyNC05NTkyNCI+Q2jDonRlYXUgU2lyYW48L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbGFiZWdvcmNlLW1hcmdhdXgtYm9yZGVhdXgtZnJhbmNlLTIwMjQtOTU4MzMiPkNow6J0ZWF1IExhYsOpZ29yY2U8L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjwvdWw+CjxoMz5QYXVpbGxhYzwvaDM+Cjx1bD4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1mb25iYWRldC1wYXVpbGxhYy1ib3JkZWF1eC1mcmFuY2UtMjAyNC05NTU3MyI+Q2jDonRlYXUgRm9uYmFkZXQ8L2E+IDkzIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtcGF1aWxsYWMtcGF1aWxsYWMtYm9yZGVhdXgtZnJhbmNlLTIwMjQtOTYxMzUiPkNow6J0ZWF1IFBhdWlsbGFjPC9hPiA5MiBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8L3VsPgo8aDM+UGVzc2FjLUzDqW9nbmFuPC9oMz4KPHVsPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWxhLWdhcmRlLXBlc3NhYy1sZW9nbmFuLWJvcmRlYXV4LWZyYW5jZS0yMDI0LTk1NTUwIj5DaMOidGVhdSBMYSBHYXJkZTwvYT4gOTMgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvcGVzc2FjLWxlb2duYW4vY2hhdGVhdS1sYXRvdXItbWFydGlsbGFjLXBlc3NhYy1sZW9nbmFuLWNydS1jbGFzc2UtZGUtOTYyNzEiPkNow6J0ZWF1IExhdG91ci1NYXJ0aWxsYWM8L2E+IDkzIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbGVzLWNhcm1lcy1oYXV0LWJyaW9uLWMtZGVzLWNhcm1lcy1wZXNzYWMtbGVvZ25hbi05NTgzNSI+Q2jDonRlYXUgTGVzIENhcm1lcyBIYXV0LUJyb24sIEMgZGUgQ2FybWVzPC9hPiA5MiBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWNvdWhpbnMtbHVydG9uLXBlc3NhYy1sZW9nbmFuLWJvcmRlYXV4LTIwMjQtOTYxMzQiPkNow6J0ZWF1IENvdWhpbnMgTHVydG9uPC9hPiA5MyBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9wZXNzYWMtbGVvZ25hbi9jaGF0ZWF1LWRlLWZpZXV6YWwtcGVzc2FjLWxlb2duYW4tY3J1LWNsYXNzZS1kZS1ncmF2ZXMtOTYyNjIiPkNow6J0ZWF1IGRlIEZpZXV6YWw8L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL3Blc3NhYy1sZW9nbmFuL2NoYXRlYXUtbGFycml2ZXQtaGF1dC1icmlvbi1wZXNzYWMtbGVvZ25hbi0yMDI0LTk2MjY5Ij5DaMOidGVhdSBMYXJyaXZldCBIYXV0LUJyaW9uPC9hPiA5MiBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWNvdWhpbnMtcGVzc2FjLWxlb2duYW4tY3J1LWNsYXNzZS1kZS1ncmF2ZXMtMjAyNC05NjEzOSI+Q2jDonRlYXUgQ291aGluczwvYT4gOTEgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1sYS1sb3V2aWVyZS1wZXNzYWMtbGVvZ25hbi1ib3JkZWF1eC1mcmFuY2UtMjAyNC05NjE0MSI+Q2jDonRlYXUgTGEgTG91dmnDqHJlPC9hPiA5MSBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8L3VsPgo8aDM+Q3J1IEJvdXJnZW9pczwvaDM+Cjx1bD4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1iYXJyZXlyZXMtaGF1dC1tZWRvYy1jcnUtYm91cmdlb2lzLTIwMjQtOTYxMTciPkNow6J0ZWF1IEJhcnJleXJlcywgSGF1dC1Nw6lkb2MgKENydSBCb3VyZ2VvaXMpPC9hPiA5MSBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWJlYXVtb250LWhhdXQtbWVkb2MtY3J1LWJvdXJnZW9pcy1zdXBlcmlldXItMjAyNC05NTg1OCI+Q2jDonRlYXUgQmVhdW1vbnQsIEhhdXQtTcOpZG9jIChDcnUgQm91cmdlb2lzIFN1cMOpcmlldXIpPC9hPiA5MSBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWJlYXV2aWxsYWdlLW1lZG9jLWNydS1ib3VyZ2VvaXMtYm9yZGVhdXgtMjAyNC05NjIxOSI+Q2jDonRlYXUgQmVhdXZpbGxhZ2UsIE3DqWRvYyAoQ3J1IEJvdXJnZW9pcyk8L2E+IDkxIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtYmVsLWFpci1nbG9yaWEtaGF1dC1tZWRvYy1jcnUtYm91cmdlb2lzLXN1cGVyaWV1ci05NTk1MCI+Q2jDonRlYXUgQmVsIEFpciBHbG9yaWEsIEhhdXQtTcOpZG9jIChDcnUgQm91cmdlb2lzIFN1cMOpcmlldXIpPC9hPiA5MSBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWRlLWxhLWNyb2l4LW1lZG9jLWNydS1ib3VyZ2VvaXMtYm9yZGVhdXgtMjAyNC05NjIxOCI+Q2jDonRlYXUgZGUgbGEgQ3JvaXgsIE3DqWRvYyAoQ3J1IEJvdXJnZW9pcyk8L2E+IDkxIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbGUtY3JvY2stc3QtZXN0ZXBoZS1jcnUtYm91cmdlb2lzLWV4Y2VwdGlvbm5lbC05NTkwMCI+Q2jDonRlYXUgTGUgQ3JvY2ssIFN0LUVzdMOocGhlIChDcnUgQm91cmdlb2lzIEV4Y2VwdGlvbm5lbCk8L2E+IDkxIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtcmFtYWdlLWxhLWJhdGlzc2UtaGF1dC1tZWRvYy1jcnUtYm91cmdlb2lzLTk2MTczIj5DaMOidGVhdSBSYW1hZ2UgbGEgQmF0aXNzZSwgSGF1dC1Nw6lkb2MgKENydSBCb3VyZ2VvaXMgU3Vww6lyaWV1cik8L2E+IDkxIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtcmV2ZXJkaS1saXN0cmFjLW1lZG9jLWNydS1ib3VyZ2VvaXMtZXhjZXB0aW9ubmVsLTk2MTU5Ij5DaMOidGVhdSBSZXZlcmRpLCBMaXN0cmFjLU3DqWRvYyAoQ3J1IEJvdXJnZW9pcyBFeGNlcHRpb25uZWwpPC9hPiA5MSBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LXRvdXItc2FpbnQtZm9ydC1zdC1lc3RlcGhlLWNydS1ib3VyZ2VvaXMtMjAyNC05NjIyMSI+Q2jDonRlYXUgVG91ciBTYWludC1Gb3J0LCBTdC1Fc3TDqHBoZSAoQ3J1IEJvdXJnZW9pcyk8L2E+IDkxIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbGEtY2FyZG9ubmUtbWVkb2MtY3J1LWJvdXJnZW9pcy1leGNlcHRpb25uZWwtMjAyNC05NjEzNyI+Q2jDonRlYXUgTGEgQ2FyZG9ubmUsIEhhdXQtTcOpZG9jIChDcnUgQm91cmdlb2lzIFN1cMOpcmlldXIpPC9hPiA5MSBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWRlLW1hbGxlcmV0LWhhdXQtbWVkb2MtY3J1LWJvdXJnZW9pcy1leGNlcHRpb25uZWwtOTYwMjMiPkNow6J0ZWF1IGRlIE1hbGxlcmV0LCBIYXV0LU3DqWRvYyAoQ3J1IEJvdXJnZW9pcyBFeGNlcHRpb25uZWwpPC9hPiA5MSBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8L3VsPgo8aDM+wqBTdC1FbWlsaW9uPC9oMz4KPHVsPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWJlbGxlZm9udC1iZWxjaWVyLXN0LWVtaWxpb24tZ3JhbmQtY3J1LWNsYXNzZS05NTUxMiI+Q2jDonRlYXUgQmVsbGVmb250LUJlbGNpZXI8L2E+IDk0IHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtc2Fuc29ubmV0LXN0LWVtaWxpb24tZ3JhbmQtY3J1LWNsYXNzZS0yMDI0LTk1NTI5Ij5DaMOidGVhdSBTYW5zb25uZXQ8L2E+IDk0IHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbGFzc2VndWUtc3QtZW1pbGlvbi1ncmFuZC1jcnUtY2xhc3NlLTIwMjQtOTU1MjEiPkNow6J0ZWF1IExhc3PDqGd1ZTwvYT4gOTQgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1sYS1kb21pbmlxdWUtc3QtZW1pbGlvbi1ncmFuZC1jcnUtY2xhc3NlLTIwMjQtOTU1MTgiPkNow6J0ZWF1IExhIERvbWluaXF1ZTwvYT4gOTQgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1kZS1mZXJyYW5kLXN0LWVtaWxpb24tZ3JhbmQtY3J1LWNsYXNzZS0yMDI0LTk1Nzg0Ij5DaMOidGVhdSBkZSBGZXJyYW5kPC9hPiA5MiBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWZvbnBsZWdhZGUtc3QtZW1pbGlvbi1ncmFuZC1jcnUtY2xhc3NlLTIwMjQtOTYwMTgiPkNow6J0ZWF1IEZvbnBsw6lnYWRlPC9hPiA5MyBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWZsZXVyLWNhcmRpbmFsZS1zdC1lbWlsaW9uLWdyYW5kLWNydS1jbGFzc2UtMjAyNC05NTg4OCI+Q2jDonRlYXUgRmxldXIgQ2FyZGluYWxlPC9hPiA5MyBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWZyYW5jLW1heW5lLXN0LWVtaWxpb24tZ3JhbmQtY3J1LWNsYXNzZS0yMDI0LTk1NzkyIj5DaMOidGVhdSBGcmFuYyBNYXluZTwvYT4gOTEgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1sYXJvcXVlLXN0LWVtaWxpb24tZ3JhbmQtY3J1LWNsYXNzZS0yMDI0LTk1NTU3Ij5DaMOidGVhdSBMYXJvcXVlPC9hPiA5MyBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWFuZ2VsdXMtY2FyaWxsb24tZGFuZ2VsdXMtc3QtZW1pbGlvbi1ncmFuZC1jcnUtOTU1ODIiPkNow6J0ZWF1IENhcmlsbG9uIGQmIzgyMTc7QW5nw6lsdXM8L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtZm9tYnJhdWdlLXN0LWVtaWxpb24tZ3JhbmQtY3J1LWNsYXNzZS0yMDI0LTk1OTY0Ij5DaMOidGVhdSBGb21icmF1Z2U8L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbW91bGluLXN0LWdlb3JnZXMtc3QtZW1pbGlvbi1ncmFuZC1jcnUtMjAyNC05NjA5NCI+Q2jDonRlYXUgTW91bGluIFN0IEdlb3JnZXM8L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtY2FkZXQtYm9uLXN0LWVtaWxpb24tZ3JhbmQtY3J1LWNsYXNzZS0yMDI0LTk1OTUzIj5DaMOidGVhdSBDYWRldCBCb248L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjwvdWw+CjxoMz5Qb21lcm9sPC9oMz4KPHVsPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWZheWF0LXBvbWVyb2wtYm9yZGVhdXgtZnJhbmNlLTIwMjQtOTU1NzIiPkNow6J0ZWF1IEZheWF0PC9hPiA5MyBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWxlZ2xpc2UtY2xpbmV0LWxhLXBldGl0ZS1lZ2xpc2UtcG9tZXJvbC0yMDI0LTk1NTQ5Ij5DaMOidGVhdSBMYSBQZXRpdGUgRWdsaXNlPC9hPiA5MyBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWJvbmFsZ3VlLXBvbWVyb2wtYm9yZGVhdXgtZnJhbmNlLTIwMjQtOTYxMTgiPkNow6J0ZWF1IEJvbmFsZ3VlPC9hPiA5MiBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWxhLWNhYmFubmUtcG9tZXJvbC1ib3JkZWF1eC1mcmFuY2UtMjAyNC05NTk2NyI+Q2jDonRlYXUgQ2jDonRlYXUgTGEgQ2FiYW5uZTwvYT4gOTEgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPC91bD4KPGgzPlJpZ2h0IEJhbmsgc2F0ZWxsaXRlczwvaDM+Cjx1bD4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1sYS1mbGV1ci1kZS1ib3VlYXJkLWxhbGFuZGUtZGUtcG9tZXJvbC0yMDI0LTk2MDUwIj5DaMOidGVhdSBMYSBGbGV1ciBkZSBCb8O8YXJkLCBMYWxhbmRlLWRlLVBvbWVyb2w8L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtY2xhcmlzc2UtdmllaWxsZXMtdmlnbmVzLXN0LWVtaWxpb24tOTYxMDIiPkNow6J0ZWF1IENsYXJpc3NlLCBWaWVpbGxlcyBWaWduZXMsIFN0LcOJbWlsaW9uIChQdWlzc2VndWluLVN0LcOJbWlsaW9uKTwvYT4gOTIgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1sZS1yZXktbGVzLXJvY2hldXNlcy1jYXN0aWxsb24tY290ZXMtZGUtYm9yZGVhdXgtOTYxMDUiPkNow6J0ZWF1IExlIFJleSwgTGVzIFJvY2hldXNlcywgQ2FzdGlsbG9uIEPDtHRlcyBkZSBCb3JkZWF1eDwvYT4gOTIgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1sZS1yZXktbGVzLWFyZ2lsZXVzZXMtY2FzdGlsbG9uLWNvdGVzLWRlLWJvcmRlYXV4LTk2MTIxIj5DaMOidGVhdSBMZSBSZXkgTGVzIEFyZ2lsZXVzZXMgQ2FzdGlsbG9uIEPDtHRlcyBkZSBCb3JkZWF1eDwvYT4gOTIgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1jbGFyaXNzZS1jdXZlZS1hbGxlZ3JpYS1jYXN0aWxsb24tY290ZXMtZGUtOTYxNDQiPkNow6J0ZWF1IENsYXJpc3NlLCBDdXbDqWUgQWxsZWdyaWEsIENhc3RpbGxvbiBDw7R0ZXMgZGUgQm9yZGVhdXg8L2E+IDkxIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbWFyc2F1LWZyYW5jcy1jb3Rlcy1kZS1ib3JkZWF1eC1ib3JkZWF1eC0yMDI0LTk1ODQxIj5DaMOidGVhdSBNYXJzYXUsIEZyYW5jcyBDw7R0ZXMgZGUgQm9yZGVhdXg8L2E+IDkxIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtcHV5Z3VlcmF1ZC1mcmFuY3MtY290ZXMtZGUtYm9yZGVhdXgtMjAyNC05NTkyMSI+Q2jDonRlYXUgUHV5Z3VlcmF1ZCwgRnJhbmNzIEPDtHRlcyBkZSBCb3JkZWF1eDwvYT4gOTEgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1sYS1jb3Vyb25uZS1yZXNlcnZlLXN0LWVtaWxpb24tOTYxNDgiPkNow6J0ZWF1IExhIENvdXJvbm5lIFJlc2VydmUgU3Qtw4ltaWxpb24gKE1vbnRhZ25lLVN0LcOJbWlsaW9uKTwvYT4gOTAgcG9pbnRzPC9zdHJvbmc+PC9saT4KPGxpPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1kZS1jYXJsZXMtZnJvbnNhYy1ib3JkZWF1eC1mcmFuY2UtMjAyNC05NjM5MyI+Q2jDonRlYXUgZGUgQ2FybGVzLCBGcm9uc2FjPC9hPiA5MCBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWxhLWNoZW5hZGUtbGFsYW5kZS1kZS1wb21lcm9sLWJvcmRlYXV4LTIwMjQtOTU4MzAiPkNow6J0ZWF1IExhIENoZW5hZGUgTGFsYW5kZS1kZS1Qb21lcm9sPC9hPiA5MCBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWxlcy1jcnV6ZWxsZXMtbGFsYW5kZS1kZS1wb21lcm9sLWJvcmRlYXV4LTIwMjQtOTU4MDIiPkNow6J0ZWF1IExlcyBDcnV6ZWxsZXMgTGFsYW5kZS1kZS1Qb21lcm9sPC9hPiA5MSBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LXJvYy1kZS1iZWNvdC1zdC1lbWlsaW9uLXB1aXNzZWd1aW4tc3QtZW1pbGlvbi05NjE1MCI+Q2jDonRlYXUgUm9jIGRlIELDqWNvdCwgU3Qtw4ltaWxpb24gKFB1aXNzZWd1aW4tU3Qtw4ltaWxpb24pPC9hPiA5MCBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L2xpPgo8L3VsPgo8aDM+U2F1dGVybmVzPC9oMz4KPHVsPgo8bGk+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWRlLW15cmF0LXNhdXRlcm5lcy0yZW1lLWNydS1jbGFzc2UtMjAyNC05NjE5OSI+Q2jDonRlYXUgRGUgTXlyYXQ8L2E+IDkyIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjxsaT48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtaGF1dC1iZXJnZXJvbi1zYXV0ZXJuZXMtYm9yZGVhdXgtZnJhbmNlLTIwMjQtOTYxOTQiPkNow6J0ZWF1IEhhdXQtQmVyZ2Vyb248L2E+IDkwIHBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvbGk+CjwvdWw+CjxwPgo="}

