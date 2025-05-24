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PREMIUM

Best Sauternes & Barsac 2024 wines tasted en primeur

A year with moderate sweetness in Sauternes and Barsac but instead of richness and opulence there's racy acidity and vibrancy.
Valeria Tenison Valeria Tenison

All Bordeaux 2024 coverage:

Full vintage analysis & top-scoring wines | How the weather conditions shaped the vintage | The growing season month by month | Wine styles: what to expect | Market conditions and pricing strategies 

Appellation analysis to come

St-Julien | St-Estèphe | Pauillac | Pessac-Léognan | St-Emilion | Margaux  | Cru Bourgeois | Dry whites  | Top value

Sauternes & Barsac 2024: Fresh and moderately sweet wines with vibrancy

Average yield Sauternes:13hl/ha
Variance from 2023: -4.6% (12.4hl/ha)

Average yield Barsac: 11.5hl/ha
Variance from 2023: -4% (12hl/ha)

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