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Best Sauternes & Barsac 2024 wines tasted en primeur
Average yield Sauternes:13hl/ha
Variance from 2023: -4.6% (12.4hl/ha)
Average yield Barsac: 11.5hl/ha
Variance from 2023: -4% (12hl/ha)
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