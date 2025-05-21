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PREMIUM

Best St-Julien 2024 wines tasted en primeur

Battling the challenging conditions, winemakers in St-Julien in 2024 produced some delicious wines with an easy-drinking and approachable style.
Georgie Hindle Georgie Hindle

All Bordeaux 2024 coverage:

Full vintage analysis & top-scoring wines | How the weather conditions shaped the vintage | The growing season month by month | Wine styles: what to expect | Market conditions and pricing strategies 

Appellation analysis to come

St-Estèphe | Margaux | Pauillac | Pessac-Léognan | St-Emilion | Pomerol | Haut-Médoc | Dry whites  | Top value | Sauternes & Barsac

St-Julien 2024: Wines with a sense of classicism, elegance and finesse

Average yield: 32.5hl/ha
Variance from 2023: -54.7% (50.3hl/ha)

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