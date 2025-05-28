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Best dry white 2024 wines tasted en primeur
Dry white wines 2024: Zesty and fresh acid-driven styles
Average yield Bordeaux blanc: 43.8.2hl/ha
Variance from 2023: -14.21% (50.5.hl/ha)
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