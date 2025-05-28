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PREMIUM

Best dry white 2024 wines tasted en primeur

The cool 2024 temperatures produced a host of crisp, refreshing and lively dry white wines, some outperforming their red counterparts.
Georgie Hindle Georgie Hindle

All Bordeaux 2024 coverage:

Full vintage analysis & top-scoring wines | How the weather conditions shaped the vintage | The growing season month by month | Wine styles: what to expect | Market conditions and pricing strategies 

Appellation analysis to come

St-Julien | St-Estèphe | Pauillac | Pessac-Léognan | St-Emilion | Margaux  | Cru Bourgeois | Top value | Sauternes & Barsac

Dry white wines 2024: Zesty and fresh acid-driven styles

Average yield Bordeaux blanc: 43.8.2hl/ha
Variance from 2023: -14.21% (50.5.hl/ha)

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