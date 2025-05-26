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PREMIUM

Best Cru Bourgeois 2024 wines tasted en primeur

A mixed bag from the tricky 2024 vintage with the best from the Cru Bourgeois category showing refinement and an easy drinking charm.
Valeria Tenison Valeria Tenison

All Bordeaux 2024 coverage:

Full vintage analysis & top-scoring wines | How the weather conditions shaped the vintage | The growing season month by month | Wine styles: what to expect | Market conditions and pricing strategies 

Appellation analysis to come

St-Julien | St-Estèphe | Pauillac | Pessac-Léognan | St-Emilion | Margaux  | Dry whites  | Top value | Sauternes & Barsac

Cru Bourgeois 2024: Wines offering early-drinking pleasure

Average yield Médoc: 26.2hl/ha, Haut-Médoc: 29hl/ha
Variance from 2023: -55.5% (40.9.hl/ha), -31.7% (38.2hl/ha)

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