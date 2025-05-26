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Best Cru Bourgeois 2024 wines tasted en primeur
Average yield Médoc: 26.2hl/ha, Haut-Médoc: 29hl/ha
Variance from 2023: -55.5% (40.9.hl/ha), -31.7% (38.2hl/ha)
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See the top-scoring Cru Bourgeois 2024 wines
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