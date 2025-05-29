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Best St-Emilion 2024 wines tasted en primeur
St-Emilion 2024: Mixed results given the size and varrying terroirs but some outstanding, ageable wines
Average yield St-Emilion: 40.8hl/ha, Grand Cru: 36.4hl/ha
Variance from 2023: -5.4% (43.1.hl/ha), Grand Cru: -10.6% (40.5hl/ha)
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See the top-scoring St-Emilion 2024 wines
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