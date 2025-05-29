{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OGRjZDZiZTdlNmQ5MGY2NDdmYmU0MmIwZjM3MGY1ZjVjN2U0NmJmNDA3ZTg1NjJhYTI0OGFlNWQ3YjIxYmZiOQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Best St-Emilion 2024 wines tasted en primeur

Some excellent wines from this large and varied appellation in 2024 including some bottles that transcended the difficulties of the year.
Georgie Hindle Georgie Hindle

All Bordeaux 2024 coverage:

Full vintage analysis & top-scoring wines | How the weather conditions shaped the vintage | The growing season month by month | Wine styles: what to expect | Market conditions and pricing strategies 

Appellation analysis to come

St-Julien | St-Estèphe | Pauillac | Pessac-Léognan | Cru Bourgeois | Margaux  | Dry whites  | Top value | Sauternes & Barsac

St-Emilion 2024: Mixed results given the size and varrying terroirs but some outstanding, ageable wines

Average yield St-Emilion: 40.8hl/ha, Grand Cru: 36.4hl/ha
Variance from 2023: -5.4% (43.1.hl/ha), Grand Cru: -10.6% (40.5hl/ha)

Scroll down to see tasting notes and scores for the top wines from St-Emilion 2024

See the top-scoring St-Emilion 2024 wines

Search all 700+ Bordeaux 2024 en primeur ratings

Related articles

Bordeaux 2024: Weather & growing conditions
The Bordeaux 2024 growing season: Punch by punch
All the latest Bordeaux 2024 En Primeur wine releases

Latest Wine News