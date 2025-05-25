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Best Pessac-Léognan 2024 wines tasted en primeur
Average yield reds: 39hl/ha
Variance from 2023: 2.2% (38.1hl/ha)
Average yield whites: 42.3hl/ha
Variance from 2023: -18.9% (50.3hl/ha)
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See the top-scoring Pessac-Léognan 2024 wines
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