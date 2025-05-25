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PREMIUM

Best Pessac-Léognan 2024 wines tasted en primeur

Good yields but mixed results for Pessac-Léognan in 2024 with better results from the whites although still plenty of elegant and structured reds on offer.
Valeria Tenison Valeria Tenison

All Bordeaux 2024 coverage:

Full vintage analysis & top-scoring wines | How the weather conditions shaped the vintage | The growing season month by month | Wine styles: what to expect | Market conditions and pricing strategies 

Appellation analysis to come

St-Julien | St-Estèphe | Pauillac | St-Emilion | Margaux  | Cru Bourgeois | Dry whites  | Top value | Sauternes & Barsac

Pessac-Léognan 2024: Vibrant tangy whites and uneven reds but with some standouts

Average yield reds: 39hl/ha
Variance from 2023: 2.2% (38.1hl/ha)

Average yield whites: 42.3hl/ha
Variance from 2023: -18.9% (50.3hl/ha)

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