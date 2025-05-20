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PREMIUM

Best Pauillac 2024 wines tasted en primeur

Pauillac suffered some of the lowest yields in the Médoc in 2024, but producers showed fighting spirit to produce some solid results.
Georgie Hindle Georgie Hindle

All Bordeaux 2024 coverage:

Full vintage analysis & top-scoring wines | How the weather conditions shaped the vintage | The growing season month by month | Wine styles: what to expect | Market conditions and pricing strategies 

Appellation analysis to come

St-Estèphe | St-Julien | Margaux | Pessac-Léognan | St-Emilion | Pomerol | Haut-Médoc | Dry whites  | Top value | Sauternes & Barsac

Pauillac 2024: The best wines transcended the difficulties of the vintage

Average yield: 29.5hl/ha
Variance from 2023: -45.9% (47.2hl/ha)

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