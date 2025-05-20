{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MzA5ZTk0MjlkOWMyMTYxNmRiMGU4N2VhOWZmYjE4MzI5ZGYyM2ZhNGQ2YzlhMmU3ZmUxOWJkMGNiMjRkNTUyMw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Best Pauillac 2024 wines tasted en primeur
Average yield: 29.5hl/ha
Variance from 2023: -45.9% (47.2hl/ha)
Scroll down to see tasting notes and scores for the top wines from Pauillac 2024
{"content":"PC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+CjxoMj5WaW50YWdlIG92ZXJ2aWV3PC9oMj4KPHA+SXQgd2FzIGEgdHJpY2t5IHZpbnRhZ2Ugb3ZlcmFsbCBmb3IgUGF1aWxsYWMgcHJvZHVjZXJzIHdpdGggdGhlIGxvd2VzdCB5aWVsZCBvZiBhbGwgdGhlIG1haW4gZm91ciBNw6lkb2MgYXBwZWxsYXRpb25zLjwvcD4KPHA+4oCYSXQgd2FzIGV4dHJlbWVseSBkaWZmaWN1bHQgaW4gdGhlIGJlZ2lubmluZyBvZiB0aGUgZ3Jvd2luZyBzZWFzb24sJiM4MjE3OyBzYWlkIExhZml0ZSBSb3Roc2NoaWxk4oCZcyB0ZWNobmljYWwgZGlyZWN0b3Igw4lyaWMgS2hvbGVyIHdobyBjb21tZW50ZWQgb24gdGhlIHZlcnkgd2V0IGFuZCB3YXJtIHNwcmluZyBhbmQgaGlnaCBkaXNlYXNlIHByZXNzdXJlLjwvcD4KPHA+4oCYMjAyNCB3YXMgdGhlIGZpZnRoIHZpbnRhZ2Ugb3V0IG9mIHNldmVuIHdpdGggYSBoaWdoIHByZXNzdXJlIGZvciBtaWxkZXfigJkgaGUgc2FpZCwgYWx0aG91Z2ggdGhhbmtzIHRvIHRoZSB0ZWFt4oCZcyByZWFjdGl2aXR5IHRoZSBlc3RhdGUgbG9zdCBiZXR3ZWVuIDEwLTE1JSBvZiB0aGVpciBldmVudHVhbCB5aWVsZC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD7igJhTdW1tZXIgd2FzIHRoZSBiZXN0IHdlIGNvdWxkIGhhdmUgaG9wZWQgZm9y4oCZIGhlIGNvbnRpbnVlZCBub3RpbmcgdGhhdCB0aGV5IGhhZCBvbmx5IDE1bW0gb2YgcmFpbiBiZXR3ZWVuIEp1bHkgYW5kIEF1Z3VzdC48L3A+CjxwPlRoZSB0ZWFtIHBpY2tlZCB1bmRlciB0aGUgcmFpbiBhdCB0aGUgZW5kIG9mIFNlcHRlbWJlciBhbmQgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUgaG9tb2dlbmVpdHkgb2YgdGhlIGdyYXBlcyBpdCB3YXMg4oCYbW9yZSBsYWJvdXIgaW50ZW5zaXZlIHRvIHNvcnQgdGhlIGJlcnJpZXPigJkuIE92ZXJhbGwgeWllbGRzIG5ldmVydGhlbGVzcyB3ZXJlIDMyaGwvaGEuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+TW91dG9uIGVxdWFsbHkgcGlja2VkIGR1cmluZyB0aGUgcmFpbnkgY29uZGl0aW9ucyB3aXRoIG1vcmUgdGhhbiA0MDAgaGFydmVzdGVycyBvbiBjYWxsLjwvcD4KPHA+4oCYV2UgaGFkIHRvIGJlIHByZXNlbnQgaW4gdGhlIHZpbmV5YXJkIGV2ZXJ5IGRheSzigJkgc2FpZCB0ZWNobmljYWwgZGlyZWN0b3IgSmVhbi1FbW1hbnVhbCBEYW5qb3kuIOKAmElmIHlvdSBjb3VsZCBjb250cm9sIG1pbGRldyBlYXJseSB5b3UgY291bGQgcmVsYXggdW50aWwgdmVyYWlzb24uIEEgZmV3IHllYXJzIGFnbyB3ZSBzdGFydGVkIHNwcmF5aW5nIGluIG1pZCBNYXkgYW5kIGluIDIwMjQgd2Ugc3RhcnRlZCBpbiB0aGUgZmlyc3Qgd2VlayBvZiBBcHJpbOKAmS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5IZSBhZGRlZCB0aGF0IG9uIDEwIGRpZmZlcmVudCBvY2Nhc2lvbnMgdHJhY3RvcnMgbmVlZGVkIHRvIGJlIGRyYWdnZWQgYmFjayBvdXQgb2YgdGhlIG11ZGR5IHNvaWxzLiBUaGUgdGVhbSBwaWNrZWQgbm9uLXN0b3AgZm9yIHR3byB3ZWVrcyBhbmQgdGhlbiB1c2VkIGEgZGVuc2ltZXRyaWMgYmF0aCBmb3Igc29ydGluZyBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgYXQgTW91dG9uLjwvcD4KPHA+4oCYU29tZSBncmFwZXMgd2VyZSB0aHJlZSB3ZWVrcyBiZWhpbmQgb3RoZXJzIGFuZCAxMCBkYXlzIGJlZm9yZSB0aGUgaGFydmVzdCB0aGUgbWFqb3JpdHkgaGFkIGEgcG90ZW50aWFsIGFsY29ob2wgb2YgNS41JeKAmSwgRGFuam95IGNvbnRpbnVlZC48L3A+CjxoMj5GaWdodGluZyBzcGlyaXQ8L2gyPgo8cD5Qb250ZXQgQ2FuZXTigJlzIHRlY2huaWNhbCBkaXJlY3RvciBNYXRoaWV1IEJlc3Nvbm5ldCBlbXBoYXNpc2VkIHRoZSDigJhmaWdodGluZyBzcGlyaXTigJkgbmVlZGVkIGluIDIwMjQgYW5kIHNhaWQgaXQgd2FzIOKAmGFsbCBhYm91dCB0ZWFtd29ya+KAmS4gVGhlIGVzdGF0ZSBzcHJheWVkIDMxIHRpbWVzIGFuZCBzYWlkIHRoZXkg4oCYYWxtb3N0IGRpZG7igJl0IGxvc2UgYW55IGZydWl0eSBiZWNhdXNlIG9mIG1pbGRldy48L3A+CjxwPuKAmFRoZSBrZXkgd2FzIHRvIHBpY2sgcmlwZS4gV2UgY291bGQgaGF2ZSBwaWNrZWQgZWFybGllciwgYnV0IGZvciB3aGF0IHdlIHdhbnQgdG8gZG8gd2l0aCBvbmx5IG9uZSB3aW5lLCB0aGUgb25seSB3YXkgaXMgdG8gdGFrZSByaXNrc+KAmS48L3A+CjxwPlRoZXkgY2VydGFpbmx5IHBhaWQgb2ZmIGFzIFBvbnRldCBpcyBvbmx5IG9mIG15IGZhdm91cml0ZSB3aW5lcyBvZiB0aGUgdmludGFnZSB3aXRoIGZyZXNobmVzcywgcHVyaXR5IHJpcGUgdGFubmlucyBhbmQgYSBzZW5zZSBvZiBjb21wbGV0ZW5lc3MuPC9wPgo8cD5MYWZpdGUgd2FzIGFsc28gZXhjZWxsZW50LCBhbmQgZXZlbiBtb3JlIGltcHJlc3NpdmUsIGdpdmVuIHRoZWlyIHRpbnkgMTFobC9oYSB5aWVsZHMgZHVlIHRvIOKAmG1pc3Npbmcgc29tZSBrZXkgc3ByYXlpbmcgd2luZG93c+KAmS48L3A+CjxwPlRlY2huaWNhbCBkaXJlY3QgSGVsZW4gR2VuaW4gY29tcGFyZXMgdGhlIHdpbmUgdG8gMjAxNyBpbiBhcm9tYXRpY3MgYW5kIHN0cnVjdHVyZSBhbmQgc2FpZDog4oCYSXQgd2lsbCBnYWluIGluIHBsdW1wbmVzcyBhbmQgc3dlZXRuZXNzIHdpdGggdGhlIGJhcnJlbHMgYWRkaW5nIGFkZGl0aW9uYWwgbXVzY2xlIHRvIHRoZSB3aW5lLuKAmTwvcD4KPHA+Qm90aCBQaWNob24gQmFyb24gYW5kIFBpY2hvbiBDb210ZXNzZSBhY2hpZXZlZCAyMGhsL2hhIHdpdGggdGhlIGxhdHRlcuKAmXMgdGVjaG5pY2FsIGRpcmVjdG9yIE5pY2hvbGFzIEdsdW1pbmVhdSBzYWlkLCDigJgyMDI0IHdhcyBleGhhdXN0aW5nLiBUaGVyZSB3YXMgYSBuZXcgZGVjaXNpb24gdG8gYmUgbWFkZSBldmVyeSBkYXnigJkuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cD5IZSBjb21wYXJlZCB0aGUgdmludGFnZSB0byAyMDA4IOKAkyDigJhzdHJhaWdodGZvcndhcmQgQ2FiZXJuZXRz4oCZIGJ1dCBhbHNvIDIwMDEgYW5kIDE5OTgg4oCYYnV0IHRoZSBkaWZmZXJlbmNlIGlzIHRoZSB3YXkgd2XigJl2ZSB0cmVhdGVkIHRoZSAyMDI0cyDigJMgbGVzcyBleHRyYWN0aW9uLCBtb3JlIGdlbnRsZSBhbmQgcHJlY2lzZSBtYWNlcmF0aW9uLuKAmTwvcD4KPGgyPlRoZSBiZXN0IFBhdWlsbGFjIHdpbmVzIG9mIDIwMjQ8L2gyPgo8cD5UaGVyZSBhcmUgY2VydGFpbmx5IHNvbWUgZ3JlYXQgd2luZXMgZnJvbSBQYXVpbGxhYyBpbiAyMDI0IGJ1dCBmZXdlciBleGNpdGluZyB3aW5lcyB0aGFuIGluIFN0LUVzdMOocGhlIG9yIE1hcmdhdXguPC9wPgo8cD5UaGUgd2luZXMgYXJlIG1vc3RseSBzdHJhaWdodCBhbmQgZmlybSwgd2l0aCBwcmVjaXNpb24gYnV0IGFsc28gYSBzZW5zZSBvZiBzdHJpY3RuZXNzLCBzb21lIHdpdGggaGFyc2ggdGFubmlucyBhbmQgYSBsYWNrIG9mIGZydWl0IHRvIGJhbGFuY2UgdGhlIGhpZ2ggYWNpZGl0aWVzLjwvcD4KPGgzPjxzdHJvbmc+SGlnaGxpZ2h0czwvc3Ryb25nPjwvaDM+Cjx1bD4KPGxpPkNow6J0ZWF1IE1vdXRvbi1Sb3Roc2NoaWxkPC9saT4KPGxpPkNow6J0ZWF1IFBvbnRldCBDYW5ldDwvbGk+CjxsaT5DaMOidGVhdSBMYWZpdGUgUm90aHNjaGlsZDwvbGk+CjxsaT5DaMOidGVhdSBMYXRvdXI8L2xpPgo8L3VsPgo8aDM+PHN0cm9uZz5TdGFuZG91dHM8L3N0cm9uZz48L2gzPgo8dWw+CjxsaT5DaMOidGVhdSBQaWNob24gQmFyb248L2xpPgo8bGk+Q2jDonRlYXUgUGljaG9uIENvbXRlc3NlPC9saT4KPGxpPkNow6J0ZWF1IEx5bmNoIEJhZ2VzPC9saT4KPGxpPkNow6J0ZWF1IFBlZGVzY2xhdXg8L2xpPgo8bGk+Q2jDonRlYXUgR3JhbmQgUHV5IER1Y2Fzc2U8L2xpPgo8bGk+Q2jDonRlYXUgRHVoYXJ0IE1pbG9uPC9saT4KPGxpPkNow6J0ZWF1IEhhdXQgQmFnZXMgTGliw6lyZWFsPC9saT4KPC91bD4KPGgzPjxzdHJvbmc+VmFsdWU8L3N0cm9uZz48L2gzPgo8dWw+CjxsaT5DaMOidGVhdSBGb25iYWRldDwvbGk+CjxsaT5DaMOidGVhdSBQYXVpbGxhYzwvbGk+CjwvdWw+CjxwPgo="}
See the top-scoring Pauillac 2024 wines
{}
{"wineId":"95479","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"95491","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"95490","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"95489","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"95485","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"95502","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"95525","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"96406","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"95877","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"95562","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"95560","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"95547","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"95545","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"95539","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"95535","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"96135","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"96097","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"96085","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"96083","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"95590","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
Related articles