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PREMIUM

Best St-Estèphe 2024 wines tasted en primeur

Despite the lack of warmth and sunshine, growers in St-Estèphe have perhaps produced some of the most exciting wines of the Médoc in 2024.
Georgie Hindle Georgie Hindle

All Bordeaux 2024 coverage:

Full vintage analysis & top-scoring wines | How the weather conditions shaped the vintage | The growing season month by month | Wine styles: what to expect | Market conditions and pricing strategies 

Appellation analysis to come

St-Julien | Margaux | Pauillac | Pessac-Léognan | St-Emilion | Pomerol | Haut-Médoc | Dry whites  | Top value | Sauternes & Barsac

St-Estèphe 2024: The best wines punch way above the weight of the vintage with plenty of value picks

Average yield: 33.6hl/ha
Variance from 2023: -42.2% (51.5hl/ha)

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