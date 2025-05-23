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PREMIUM

Best Pomerol 2024 wines tasted en primeur

In general, Pomerol was a success in 2024 however producers suffered with mildew, poor flowering and fruit set leading to the lowest average yield of all the major Bordeaux appellations.
Georgie Hindle Georgie Hindle

All Bordeaux 2024 coverage:

Full vintage analysis & top-scoring wines | How the weather conditions shaped the vintage | The growing season month by month | Wine styles: what to expect | Market conditions and pricing strategies 

Appellation analysis to come

St-Julien | St-Estèphe | Pauillac | Pessac-Léognan | St-Emilion | Margaux | Haut-Médoc | Dry whites  | Top value | Sauternes & Barsac

Pomerol 2024: Tiny yields but some exceptional wines

Average yield: 28.4hl/ha
Variance from 2023: -59.1% (45.2hl/ha)

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