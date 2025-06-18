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First taste: Dom Pérignon’s new P2 2008 released with artistic flair
Tom Hewson
June 18, 2025
Dom Pérignon has released the highly anticipated P2 – or Plénitude 2 – edition of Dom Pérignon 2008.
The launch event in London in May was littered with a star-studded list of artistic collaborations, including actress Tilda Swinton, musicians Anderson .Paak and Iggy Pop, dancer Alexander Ekman, visual artist Takashi Murakami and chef Clare Smyth.
Away from the glitz, though, the wine itself stands as tall as any Dom Pérignon release of recent times.
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