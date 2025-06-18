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First taste: Dom Pérignon’s new P2 2008 released with artistic flair

Although launched as a ‘new chapter’ for the brand at a sensational event in London in the company of illustruous artistic talents, behind the glamourous fanfare lies a wine that will stand the test of time.
Tom Hewson Tom Hewson

Dom Pérignon has released the highly anticipated P2 – or Plénitude 2 – edition of Dom Pérignon 2008.

The launch event in London in May was littered with a star-studded list of artistic collaborations, including actress Tilda Swinton, musicians Anderson .Paak and Iggy Pop, dancer Alexander Ekman, visual artist Takashi Murakami and chef Clare Smyth.

Away from the glitz, though, the wine itself stands as tall as any Dom Pérignon release of recent times.

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Dom Pérignon P2 2008 tasted and rated

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