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Veuve Clicquot dazzles with launch of La Grande Dame 2018

Veuve Clicquot has launched the 2018 vintage of its prestige cuvée La Grande Dame. Natalie Earl meets with cellar master Didier Mariotti at the Paris launch to uncover this hotly anticipated vintage.
Natalie Earl Natalie Earl

Veuve Clicquot launched the 2018 vintage of its top-tier cuvée La Grande Dame at a luscious dinner event in the Gallery of Mineralogy and Geology in Paris.

The decadent yellow-drenched table arrangement, set for 100 guests and bedecked with a frothing, golden scene of daffodils, buttercups and dainty gypsophila, aptly reflected the streets of the city, dripping with spring blossom.

Scroll down for the tasting note and score of La Grande Dame 2018

Join us for a New York masterclass:

Date: Saturday 7 June 2025 from 11am to 5pm

Location: Bay Room at Manhatta, 28 Liberty Street, 60th Floor New York, NY 10005

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A grand vintage for a Grande Dame:

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