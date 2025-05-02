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Stars of Champagne’s Côte des Bar

Following his full report published last month, our Champagne correspondent profiles five star producers that stood out during his extensive travels and tastings in Champagne's Côte des Bar.
Tom Hewson Tom Hewson

Champagne’s Côte des Bar has been one of the hotspots for independent producers over the last 20 years, with a seemingly constant roll call of new names releasing their first wines, as well as established producers handing over the keys to the next generation.

Here are five key producers, both celebrated and under-the-radar, whose wines shone in this year’s report on the region.

Scroll down for notes and scores from the five stars of the Côte des Bar

Wines from the five stars of the Côte des Bar

Wines are listed by producer, then score.

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