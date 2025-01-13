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A 20-year vertical of Pol Roger’s Cuvée Sir Winston Churchill

It is 150 years since the birth of Sir Winston Churchill. Marking the occasion, Tom Hewson reports on a 'once-in-a-lifetime' vertical tasting of the cuvée named in his honour.
Tom Hewson Tom Hewson

Nowhere is the historical entente between Champagne and the United Kingdom more keenly felt than at the house of Pol Roger.

Even before Sir Winston Churchill’s famed love affair with the white-foiled cuvées which he ordered – in copious quantities – throughout his life, this was a house that saw considerable success in the streets of London.

Scroll down for Tom Hewson’s top-scoring vintages of Cuvée Sir Winston Churchill

Tom Hewson’s notes and scores for 10 Cuvée Sir Winston Churchill vintages:

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