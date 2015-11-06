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PREMIUM

Producer Profile: Pol Roger, plus tasting the 2013 Brut Vintage

Simon Field MW profiles a Champagne house with strong links to British aristocracy, and tastes the newly released 2013 Brut Vintage
Simon Field MW Simon Field MW

Pol Roger at a glance

Established: 1849
Area Champagne, France.
Vineyards: 87ha, Vallée d’Epernay & Côtes de Blancs
Varieties Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier

Anglophile to its core, La Maison Pol Roger has long upheld the entente cordiale and although it may not be the only Champagne house with the crest of the Royal Warrant adorning its bottles, it does seem to maintain a privileged position. The fact that Pol was served at the royal weddings of William and Kate, Eugenie and Jack and even Harry and Meghan serves to underline the resilience of what can only be described as a special relationship.

View all of Decanter’s Pol Roger tasting notes

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