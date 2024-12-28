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PREMIUM

Wines of the Year 2024: Champagne, Rhône & Regional France

Regional Editor for France, Natalie Earl, picks her wines of the year from across l'hexagone's many diverse regions – taking in the languid Loire, Champagne's rolling hills, the steep gorges of the Northern Rhône and natural amphitheatres of Provence.
Natalie Earl Natalie Earl

Decanter’s expert writers and contributors awarded 95-points or more to almost 3,000 wines in the 12 months to October 2024.

While they have all appeared in the pages of Decanter magazine and online on Decanter Premium and in our decanter.com database, there were too many to reproduce here for a seasonal wrap-up.

So, in a somewhat unfair and very challenging task, we asked each of our Regional Editors to select just five wines from each of their key areas of expertise to highlight the bounty and diversity on offer across the world wine map.

Scroll down for notes and scores of the Champagne, Rhône and regional French Wines of the Year 2024

Quick links:

See further analysis and top-scoring wines of the following areas:

Bordeaux & Burgundy | Italy | Spain & Portugal | The US | South America | Australia, New Zealand & South Africa | Rest of the World

Wines of the Year 2024: Champagne, Rhône and regional France

Wines are listed white then red, in score order

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