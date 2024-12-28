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PREMIUM

Wines of the Year 2024: Around the world

From England to Germany and down to Greece, Regional Editor Sylvia Wu picks five highly eclectic wines from across Europe.
Sylvia Wu Sylvia Wu

Decanter’s expert writers and contributors awarded 95-points or more to almost 3,000 wines in the 12 months to October 2024.

While they have all appeared in the pages of Decanter magazine and online on Decanter Premium and in our decanter.com database, there were too many to reproduce here for a seasonal wrap-up.

So, in a somewhat unfair and very challenging task, we asked each of our Regional Editors to select just five wines from each of their key areas of expertise to highlight the bounty and diversity on offer across the world wine map.

Scroll down for notes and scores of the rest of the world Wines of the Year 2024

Quick links:

See further analysis and top-scoring wines of the following areas:

Bordeaux & Burgundy | Champagne, Rhône and regional France | Italy | Spain & Portugal | The US | South America | Australia, New Zealand & South Africa

Wines of the Year 2024: Rest of the World

Wines are listed white then red, in score order

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