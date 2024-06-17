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M Chapoutier masterclass: DFWE NYC 2024

Rhône superstar Michel Chapoutier delved deep into the notion of terroir during the M Chapoutier masterclass at the recent Decanter Fine Wine Encounter in New York City, taking guests through a tasting of eight prized Hermitage wines from three different vintages. His co-host, Decanter’s France editor Natalie Earl, reports from this exclusive event.
Natalie Earl Natalie Earl

As the sun glimmered on the Hudson River, glinting off skyscrapers and filling the 60th floor of the Manhatta building with light, masterclass guests hung on legendary Rhône winemaker Michel Chapoutier’s every word.

Head of his family’s M Chapoutier winery, he launched into an impassioned, swooping discussion, weaving soil analysis, ampelography, the golden ratio, epigenetics (the ability of the plant to adapt its own genetics), the emotional intelligence of plants, rootstocks, vintage conditions, food pairings and his winemaking philosophy into an engaging, compelling and evocative performance.

Only the Jimi Hendrix of wine could capture an audience in such a way.

Scroll down for tasting notes and scores of the eight wines tasted at Decanter’s M Chapoutier masterclass

DFWE NYC 2024: the M Chapoutier masterclass wines

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