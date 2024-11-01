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Loire Valley 2023 vintage report: Red wines and the best new releases

Beverley Blanning MW reports on the region’s second-warmest growing season on record and recommends 25 wines to try from recent vintages.
Beverley Blanning MW Beverley Blanning MW

‘If people are more interested in the Loire these days, it’s because we have greatly profited from the changing climate’.

These are the words of Benoît Amirault, of Domaine Yannick Amirault in Bourgueil. It’s a sentiment echoed by many other red wine producers in the Loire Valley.

This is still a marginal climate for red wines, so the impact of the vintage is more pronounced here than in most other red wine regions.

Scroll down to see Beverley Blanning MW’s selection of the best new releases of red Loire wines

Beverley Blanning MW’s top Loire red latest releases:

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