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First taste: Louis Roederer 2018 and new releases

As the 2018 Champagne releases begin to trickle through, Louis Roederer emerges with successful examples from its Philippe Starck-inspired Brut Nature range. Anne Krebiehl MW tastes and rates them.
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

Champagne Louis Roederer launched the latest edition of its Brut Nature Blanc and Rosé from the 2018 vintage at the Grand Palais in Paris in late May 2025.

The Brut Nature wines are a collaboration with French designer Philippe Starck.

Back to the roots

Speaking at the launch event of the wines underneath the domed glass roofs of the Grand Palais, Starck said that, ‘my whole life, I tried to strip everything down to the core. I wanted to go back to the roots, all my life I said “less is more”.’

Indeed, Starck’s ideas of minimalism and purity inform the wines.

For Louis Roederer’s cellar master Jean-Baptiste Lécaillon, this meant stripping everything that could be classed as artifice away from the wine and creating a ‘minimalist’ Champagne.

Scroll down for notes and scores for the new releases

Louis Roederer 2018s and 2015s tasted and rated:

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