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Isole e Olena: producer profile and latest releases tasted
Stephen Brook
April 26, 2021
It was Paolo de Marchi ‘s father who decided in the 1950s to buy the Isole e Olena estate. The family property was in Alto
, in the village of Lessona, but in those days the wines were hard to sell. Piemonte
Paolo was just 25 when he arrived in
to manage the new estate in 1976, and his first vintage was in 1978. Tuscany
Scroll down to see tasting notes and scores for six latest release Isole e Olena wines
Aware that the vineyards badly needed renovation, he soon replanted two-thirds of the vines with low-yielding clones, doubled the vine density, and restored the terraces.
Paolo wanted to produce Chianti, of course, but he was unhappy with the quality of the Chianti vineyards – so much so that much of the wine he made was sold in bulk.
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