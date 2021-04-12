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Castello Banfi: producer profile plus 14 wines tasted

Stemming from a successful import business based in New York, Castello Banfi has become Montalcino's largest - and one of its most innovative - producers.
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Castello Banfi is Montalcino’s largest wine estate by far, occupying 2,870 hectares on the slopes a few kilometres to the south and southwest of the town, located in the province of Siena in Tuscany.

Banfi claims the largest contiguous vineyard in Europe: approximately 950ha of vines form a sprawling web of adjoined vineyards. The remaining two-thirds of the estate are made up of olive groves, wheat fields, plum trees, truffle stands, woodland and scrub.

See the tasting notes and scores for 14 top Banfi wines

At the heart of it all, at 280 metres, lies the ancient castle of Poggio Alle Mura. Ravaged by time – and particularly World War II – the castle was in need of repair and so, when the prestigious Poggio Alle Mura estate vineyards and castle were acquired by Banfi in 1983, the Mariani family immediately set about restoring it to its former glory.

Nowadays, the castle itself houses a glass museum and balsameria, while in its shadow you will find a hotel, two restaurants (including the one-Michelin-starred La Sala dei Grappoli) and an enoteca.

Tasting notes and scores for the range of Banfi wines:

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