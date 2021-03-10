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PREMIUM

Tua Rita: producer profile plus latest releases tasted

Susan Hulme MW explores the history of this Super Tuscan estate, and tastes Tua Rita's latest-release wines including Redigaffi and Per Sempre 2018 and Keir 2019.
Susan Hulme MW Susan Hulme MW

Tua Rita: history

Tua Rita makes some of Italy’s most exciting and collectable red wines. Its story began in 1984, when Virgilio Bisti and his wife Rita Tua purchased a small two-hectare property in Suvereto in the Alta Maremma, with just half a hectare of Sangiovese.

In the beginning, their dream was simply to have a more rural life close to the land, but soon a passion for wine took over.

Scroll down for Susan Hulme’s tasting notes and scores for the Tua Rita latest releases

In 1988 two more hectares were added, planted – against the local trend – with Merlot and Cabernet Sauvignon which they felt suited the site, and some of which found its way into nearby Tenuta San Guido’s Sassicaia.

Tasting Tua Rita wines:

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