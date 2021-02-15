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PREMIUM

First taste: Sassicaia 2018

Aldo Fiordelli charts the history of this Super Tuscan estate, set to celebrate its 50th anniversary in 2021, and reports on the weather conditions and style of the latest-release 2018 vintage.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

The first vintage of Sassicaia was not warmly received due to its concentration compared to the lightness of local wines at that time. Today, 50 years later, this Bolgheri wine is the greatest example of elegance one could look for in a Bordeaux blend in Italy.

The lighter 2018 vintage is, if possible, a glorification of this style. The significant 50th anniversary this year could influence the judgment.

Scroll down for Aldo Fiordelli’s Sassicaia 2018 tasting note and score

Seventy years of learning

In 1968 a wine made mainly from Cabernet Sauvignon was a fundamental change to the Tuscan tradition of using Sangiovese. No one before had ever dared make a Bordeaux blend on Italian soil, and certainly not in an unknown area as far as viticulture was concerned.

Tasting Sassicaia 2018:

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