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First taste: Ornellaia 2018

Aldo Fiordelli tastes the new-release Ornellaia 2018 and reports on the vintage at this acclaimed Super Tuscan winery.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Among the vineyards of Bolgheri, on the north side of the famed ‘Viale dei Cipressi’, there is a centenary oak tree so big that you can’t embrace it on your own.

The great wooden terrace next to it is one of the best points of view in the appellation, a unique enclave tucked between the sea and the protective hillside of the Tuscan coast, no more than 10km away, that serves to block colder winds and rains from moving inland.

The secular oak is the symbol of the Bellaria vineyard, from which there is an intoxicating view, but also a tactical point of observation over some of Ornellaia’s top vineyards.

Scroll down for Aldo Fiordelli’s Ornellaia 2018 tasting note and score

Tasting Ornellaia 2018:

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