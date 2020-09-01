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Bolgheri 2017 vintage report: Experience counts

The hot, dry 2017 vintage was tough for many in Bolgheri but, as Aldo Fiordelli reports, some excellent wines were produced...
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Imagine a berry more similar to a blueberry than a grape: this is essentially a snapshot of the 2017 vintage in Bolgheri, one the hottest, driest years on record in Tuscany. There was not much confidence in this vintage, to be honest, nor were there many expectations after the great 2015 and the extraordinary 2016.

Bolgheri 2017

The best wines strike a balance between power and elegance despite the arid conditions of the vintage. 2017 is not up to the quality levels of 2015 and 2016, but is better than warm vintages such as 2012, 2007 and 2003.

4/5

Bolgheri 2017 – 35 wines rated:

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