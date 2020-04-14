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Tuscany report: Top scoring new releases from Brunello di Montalcino to Chianti Classico

Michaela Morris tastes the latest releases in Tuscany, including the highly anticipated Brunello di Montalcino 2015 wines, plus Chianti Classico 2017.
Michaela Morris Michaela Morris

Reviewing my notes from Tuscany’s Anteprime tasting, I have a keen sense of nostalgia.

Morris’ top scoring wines from Chianti Classico & Brunello di Montalcino:

See also: 

Barolo 2016 & Riserva 2014 wines: Our full report

Great Chianti Classico wines from 2015 and 2016

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