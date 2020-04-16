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Brunello di Montalcino 2015: Vintage report and top wines

There is much to celebrate in the 2015 Brunellos, including plentiful fruit, ripe and supple tannins, finds Michaela Morris...
Michaela Morris Michaela Morris

After relentlessly cool and rainy conditions in 2014, the 2015 vintage provided much needed relief for growers. ‘It was perfect during the summer,’ says Gianni Maccari, winemaker at Ridolfi. June through to September saw virtually uninterrupted warm sunny days, with temperatures spiking in July.

Michaela Morris’ top Brunello di Montepulciano 2015 wines

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