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Vino Nobile di Montepulciano 2016 and 2017: Top wines

Michaela Morris selects her top picks from 2016 and 2017 vintages...
Michaela Morris Michaela Morris

Drought-like conditions that afflicted regions throughout Italy in 2017 were just as extreme for the producers of Vino Nobile di Montepulciano in southern Tuscany.

‘2017 made me aware of how important the combination of water and life is,’ says Matteo Giustiniani, CEO and oenologist at Avignonesi.

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