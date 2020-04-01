{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YTEzMjJkNDZiNGRkMDE0NzdhZTc2YTNjMjcyYjI5MzZiN2YyNzRkZjZmYTA1YzM0NDIwNTdiZjNmMDRiMzMzNg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Chianti Classico Riserva & Gran Selezione 2015 & 2016: Panel tasting results

This line-up of top-tier Chianti Classico from 2015 and 2016 impressed our judges, who praised the freshness and accessibility of the wines despite the warm vintages....
Monty Waldin Monty Waldin

Aldo Fiordelli, Andrew Jefford and Monty Waldin tasted tasted 201 wines with four outstanding and 61 highly recommended.

Entry criteria: Producers and UK agents were invited to submit their Chianti Classico Riserva and Gran Selezione wines from the 2015 and 2016 vintages, with a maximum of two wines per producer.

Chianti Classico Riserva & Gran Selezione 2015  & 2016: Top scorers

See all wines from the panel tasting here

The judges

Aldo Fiordelli

A certified sommelier since 2003, Fiordelli is a widely published Italian journalist, wine writer and author, and a DWWA judge. On the editorial board of L’Espresso restaurant and wine guide, he also writes for Civiltà del Bere, Italy’s oldest Italian wine magazine. He became a Chevalier de l’Ordre des Coteaux de Champagne in 2017.

Andrew Jefford

Jefford has been writing about wine since the 1980s, authoring numerous books and winning many awards. He is a contributing editor to Decanter magazine, and is one of three Co-Chairs overseeing judging at the Decanter World Wine Awards. He lives with his family near Montpellier in France.

Monty Waldin

Waldin is a widely published and awarded wine writer, author, broadcaster and consultant with a particular interest in biodynamic, organic and natural wines. A regular contributor to Decanter and the DWWA Regional Chair for Tuscany, he hosts the Italian Wine Podcast series and publishes www.chateaumonty.com.

Latest Wine News