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PREMIUM

Jumilla: Panel tasting results

Plenty of wines scored at Recommended and above show that Jumilla, situated in the southeastern corner of Spain, is a region on the rise.
Peter McCombie MW Peter McCombie MW

Peter McCombie MW, Victoria Daskal and Eugenio Egorov tasted 117 wines, with 39 Highly recommended and 65 Recommended

Jumilla: Panel tasting scores

117 wines tasted

Exceptional 0

Outstanding 0

Highly recommended 39

Recommended 65

Commended 13

Entry criteria: producers and UK agents were invited to submit their current-release still, dry (or off-dry) red, white (including skin-fermented) and rosé wines from DO Jumilla

Scroll down to see the top-scoring wines from the Jumilla tasting

Jumilla panel tasting results

Wines were tasted blind

The judges

Peter McCombie MW is a London-based speaker, educator, consultant and writer. Born in New Zealand, he’s an authority on the wines of Italy and Spain, and has judged widely including for the DWWA

Victoria Daskal is a wine writer, presenter, consultant and WSET educator. In 2008, she completed the OIV MSc in International Wine Management, and among other things has since worked for Jancis Robinson’s Purple Pages and as managing editor of The World of Fine Wine

Eugenio Egorov is head sommelier at AA five-star The Stafford in London. Born in Ukraine, he began his hospitality career in restaurants in Italy and the USA before moving to London, where he worked as a sommelier at the likes of 45 Park Lane and The Dorchester

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