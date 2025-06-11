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Napa Cabernet 2022: Top wines from Oakville

Oakville is undeniably one of Napa's top sub-appellations year after year. In 2022, Decanter's Napa correspondent Jonathan Cristaldi found plenty to like with wine showing signature freshness and minerality in the face of the late heat spike of 2022.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

The 2022 Oakville vintage is a study in balance, depth and precision, despite the challenges of a heatwave year.

Oakville’s diverse terroir – ranging from the gravelly alluvial fans on the western bench to the iron-laced, volcanic soils of the eastern slopes – allowed for remarkable retention of freshness and structure even in a warm vintage.

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Oakville 2022: the top-scoring Cabernets

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