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Napa Cabernet 2022: Top wines from Rutherford

The Rutherford bench has long been a rich part of Napa Valley's history, producing some of the region's early icons. Known for its signature, ‘Rutherford dust’ character, Jonathan Cristaldi offers his top selections from the 2022 vintage.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

The best 2022 Rutherford wines showcase the AVA’s signature balance of power, elegance and dusty minerality, despite the vintage’s heat challenges.

Rutherford, known for its alluvial benchlands and deep gravelly soils, produced wines with ripe fruit concentration, refined tannins and impressive structural integrity in this vintage.

Scroll down for the top-rated Rutherford 2022 Cabernets

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Rutherford 2022: the top-scoring Cabernets

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