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Napa Cabernet 2022: Top wines from St Helena

St Helena sits nearly smack dab in the middle of the Napa Valley, home to some of the valley's founding names and modern day icons. Jonathan Cristaldi digs into the top Cabernets from St Helena in 2022.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

The 2022 vintage in St Helena delivered wines with a signature polish, depth and elegance despite the challenges of the heat dome.

Due to its location in the warmest part of the valley floor, St Helena tends to produce rich, fruit-forward wines.

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Napa Valley Cabernet 2022: Full vintage report and top-scoring wines

St Helena 2022: the top-scoring Cabernets

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