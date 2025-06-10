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Napa Cabernet 2022: Top wines from Stags Leap District

The place where Napa Cabernet leapt to world renown in the 1976 Judgement of Paris, the Stags Leap District produces some of the vintages top Cabernets year after year. Our Napa correspondent, Jonathan Cristaldi offers nine top wines from the 2022 vintage and a look at this special AVA.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

The 2022 vintage in Stags Leap District reflects both the elegance and intensity that define this legendary AVA.

The steep, rocky hillsides and alluvial valley floor sites yielded wines that are finely structured yet plush, maintaining the appellation’s signature graceful power, mineral depth and perfume despite the year’s heat challenges.

Notably, winemakers leaned into precision farming and harvest timing, ensuring wines retained freshness, balance and a refined tannic structure, even in the warmest sites.

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Napa Valley Cabernet 2022: Full vintage report and top-scoring wines

Stags Leap District 2022: the top-scoring Cabernets

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