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PREMIUM

Provence whites: Panel tasting results

A dozen Outstanding wines and a good number of other high scores showed that there is an abundance of quality to discover amongst the white wines of Provence.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

Elizabeth Gabay MW, Natasha Hughes MW and Joanna Simon tasted 115 wines, with 12 Outstanding and 44 Highly recommended

Provence whites: Panel tasting scores

115 wines tasted

Exceptional 0

Outstanding 12

Highly recommended 44

Recommended 36

Commended 23

Entry criteria: producers and UK agents were invited to submit their latest-release white wines from any part of the Provence region and at any price

Scroll down to see the top-scoring wines from the Provence whites panel tasting

Provence whites panel tasting results

Wines were tasted blind

The judges

Elizabeth Gabay MW is a wine writer, educator, speaker and consultant, with a focus on the wines of southern France. Her second book Rosés of Southern France (£22 Amazon, 2022) was co-authored with her son Ben Bernheim

Natasha Hughes MW is a freelance wine consultant, educator, judge and writer, with a focus on wine with food. Her writing has appeared in titles including The Observer, jancisrobinson. com and timatkin.com, and she’s currently working on her first book, about Beaujolais

Joanna Simon is an awarded wine writer, editor, presenter and judge based in London. She spent 22 years as the wine critic for The Sunday Times and has authored several wine books

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