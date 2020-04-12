Regional profile: Dão plus top wines worth seeking out

Bold is not a quality traditionally associated with Dão wines, but it certainly applies to the £300 price tag of Vinhos Imperfeitos I White 2018. Portugal’s most expensive white wine marks the equally bold debut of 36-year-old Carlos Raposo’s label.
{"content":"PHA+4oCYSSBkb27igJl0IGxpa2UgZnJ1aXRpbmVzcywgSSBwcmVmZXIgdGhlIG9wcG9zaXRlIOKAkyBzaHllciwgbGVzcyBlYXN5LCBsaWtlIG1lLOKAmSBzYXlzIHRoZSBmb3JtZXIgTmllcG9vcnQgd2luZW1ha2VyLCBhbmQgaW5kZWVkIGhpcyBlbGVnYW50IETDo28gZmllbGQgYmxlbmQgaXMgbm8gYmxvY2tidXN0ZXIuIFJhdGhlciwgaXQgaGlnaGxpZ2h0cyBhIHdlbGNvbWUgcmV0dXJuIHRvIGZvcm0gZm9yIHRoaXMgbm9ydGhlcm4gUG9ydHVndWVzZSByZWdpb24sIHdob3NlIGNsYXNzaWMgd2luZXMgd2VyZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHBpb25lZXJpbmcgdmlnbmVyb24gQWx2YXJvIENhc3Rybywg4oCYYWdpbGUsIGxpa2UgYSBsaXphcmQsIHdoZXRoZXIgbGlnaHQtIG9yIGZ1bGwtYm9kaWVkLCBhbHdheXMgd2l0aCBhY2lkaXR5LCBuZXZlciB3aXRoIGhlYXZ5IG9yIG11Y2ggYWxjb2hvbOKAmS48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvcD4KPHA+QmFja3dhcmQgaW4gY29taW5nIGZvcndhcmQsIHRyYWRpdGlvbmFsIETDo28gd2luZXMgdGFrZSB0aW1lIHRvIHVuZnVybC4gUmVtYXJrYWJseSBmcmVzaCBzdGlsbCwgd2l0aCBiZWd1aWxpbmcgdGVydGlhcnkgY29tcGxleGl0eSwgQ2F2ZXMgU8OjbyBKb8OjbyBQb3J0YSBkb3MgQ2F2YWxlaXJvcyBSZXNlcnZhIFNlbGVjY2lvbmFkYSAxOTc1IChzaG93biBhdCB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3ByZW1pdW0vcmFyZS1tdXNldW0td2luZXMtZnJvbS1wb3J0dWd1ZXNlLWljb25zLTQzNDIxNC8iPkRlY2FudGVyIFNwYWluIGFuZCBQb3J0dWdhbCBGaW5lIFdpbmUgRW5jb3VudGVyIE1hc3RlcmNsYXNzPC9hPikgZXhlbXBsaWZpZXMgYSBnYXN0cm9ub21pYyBzdHlsZS4gUHJvZHVjZWQgdXNpbmcgdHJhZGl0aW9uYWwsIHJ1ZGltZW50YXJ5IHRlY2huaXF1ZXMsIHRoZSB3aG9sZS1idW5jaCBncmFwZXMgZm9yIHRoaXMgcGFsZSwgZmllbGQgYmxlbmQgcmVkIHdpdGgganVzdCAxMi40JSBhbGNvaG9sLCB3ZXJlIGZvb3QtdHJvZGRlbiBpbiBsYWdhcmVzIChzaGFsbG93LCBvcGVuIGZlcm1lbnRlcnMpLCB0aGVuIGFnZWQgaW4gY2VtZW50IHZhdHMuPC9wPgo8cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gU3dpc3MgaW5zdXJhbmNlIGJyb2tlciBQZXRlciBFY2tlcnQ6IOKAmETDo28gbWFkZSB0aGUgYmVzdCB0YWJsZSB3aW5lIHlvdSBjb3VsZCBidXkgaW4gdGhlIDE5ODBzLuKAmSBZZXQsIGJ5IHRoZSB0aW1lIGhlIGFjcXVpcmVkIFF1aW50YSBkYXMgTWFyaWFzIGluIDE5OTEsIGhlIHJlY2FsbHMsIOKAmHRoZSB3aW5lIHdvcmxkIGhhZCBjaGFuZ2VkIGRyYW1hdGljYWxseeKAmS4gT25jZSBQb3J0dWdhbCBqb2luZWQgdGhlIEV1cm9wZWFuIFVuaW9uIGluIDE5ODYsIGJyZWFraW5nIHRoZSBjby1vcGVyYXRpdmVz4oCZIHdpbmVtYWtpbmcgbW9ub3BvbHksIHRoZSBxdWFsaXR5IG9mIHRoZWlyIGdyYXBlcyBiZWNhbWUg4oCYbWlzZXJhYmxl4oCZLCBleHBsYWlucyBFY2tlcnQsIGFzIGVzdGF0ZXMgZXN0YWJsaXNoZWQgdGhlaXIgb3duIGxhYmVscywga2VlcGluZyB0aGUgYmVzdCBmcnVpdC48L3A+CjxwPkluZXZpdGFibHksIGdpdmVuIHRoZSAxOTkwcyBmYXNoaW9uIGZvciB2YXJpZXRhbCBsYWJlbHMsIHJpcGUsIHVwZnJvbnQgZnJ1aXQgYW5kIG5ldyBvYWssIHByb2R1Y2VycyB3ZXJlIGVuY291cmFnZWQgdG8gZGFuY2UgdG8gYSBuZXcgdHVuZS4gV2hpbHN0IGl0IGFsbG93ZWQgZm9yIHRoZSBpbnRlcnJvZ2F0aW9uIG9mIHBvd2VyZnVsIHZhcmlldGllcyAocG9wdWxhcmlzaW5nIFRvdXJpZ2EgTmFjaW9uYWwgYW5kIEVuY3J1emFkbykgYW5kIG1vZGVybiB3aW5lbWFraW5nIHRlY2huaXF1ZXMgKGltcHJvdmluZyBvdmVyYWxsIHF1YWxpdHkgYW5kIGNvbnNpc3RlbmN5KSwgZm9yIGEgcGVyaW9kLCB0aGUgRMOjbyBsb3N0IGl0cyB3YXkuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+CjxoMz5Nb2Rlcm4gZGl2ZXJzaXR5PC9oMz4KPHA+VG9kYXksIGFzIGJlZml0cyBhIHNpemVhYmxlLCBkaXZlcnNlIHJlZ2lvbiwgd2hvc2UgMTQsNDc2aGEgb2YgdmluZXMgYXJlIGxpYmVyYWxseSBzY2F0dGVyZWQgYWNyb3NzIDM4OCwwMDBoYSBhbmQgc2V2ZW4gc3ViLXJlZ2lvbnMsIHRoZSBEw6NvIGlzIG5vdGhpbmcgaWYgbm90IGEgYnJvYWQgY2h1cmNoLiBZb3UgY2FuIHN0aWxsIGZpbmQgZXh0cmFjdGVkLCBvYWt5IHdpbmVzIGJ1dCwgYXMgdGhlIOKAmERvdXJvIHdhbm5hYmVlc+KAmSBiZWNvbWUgdGhpbm5lciBvbiB0aGUgZ3JvdW5kLCBiaWcgYnJhbmRzLCBlc3RhdGUgd2luZXMgYW5kIGFydGlzYW5hbCBsYWJlbHMgYWxpa2UgYXJlIGVtYnJhY2luZyB0aGUgZnJlc2huZXNzIGFuZCBhZ2lsaXR5IHRoYXQgaXMgcGFydCBvZiBEw6Nv4oCZcyBETkEuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJicmVha291dCBwYWxldHRlLWEgcGFuZWwgcGFuZWwtZGVmYXVsdCI+PGRpdiBjbGFzcz0icGFuZWwtYm9keSI+PGRpdiBjbGFzcz0nYnJlYWtvdXQtY29udGVudCc+PGgzPgo8c3Ryb25nPkTDo288L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjogYXQgYSBnbGFuY2UgPC9zdHJvbmc+PGJyIC8+CjwvaDM+CjxwPjxzdHJvbmc+QXJlYSB1bmRlciB2aW5lOjwvc3Ryb25nPiAxNCw0NzZoYSo8L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+CjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjxwPjxzdHJvbmc+QW5udWFsIHByb2R1Y3Rpb246PC9zdHJvbmc+IDE1LDg0NWhsKjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NYWluIHJlZCBncmFwZXMqOjwvc3Ryb25nPiBKYWVuICgzLDQxN2hhKSwgVG91cmlnYSBOYWNpb25hbCAoMywxMTZoYSksIEFyYWdvbmV6ICgyLDY3MmhhKSwgQWxmcm9jaGVpcm8gKDg3NGhhKSwgQmFnYSAoNzE5aGEpLCBUaW50YSBQaW5oZWlyYSAoNDg0aGEpLCBUcmluY2FkZWlyYSAoMTc2aGEpPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPgo8ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+CjwvZGl2Pgo8cD48c3Ryb25nPk1haW4gd2hpdGUgZ3JhcGVzKjo8L3N0cm9uZz4gRW5jcnV6YWRvICg1NTdoYSksIE1hbHZhc2lhIEZpbmEgKDM3OWhhKSwgTWFyaWEgR29tZXMgKDI1OGhhKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdWItcmVnaW9uczo8L3N0cm9uZz48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+CjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjxvbD4KPGxpPkFsdmE8L2xpPgo8bGk+QmVzdGVpcm9zPC9saT4KPGxpPkNhc3RlbmRvPC9saT4KPGxpPlNlcnJhIGRhIEVzdHJlbGE8L2xpPgo8bGk+U2lsZ3VlaXJvczwvbGk+CjxsaT5UZXJyYXMgZGUgQXp1cmFyYTwvbGk+CjxsaT5UZXJyYXMgZGUgU2VuaG9yaW08L2xpPgo8L29sPgo8cD48c3Ryb25nPlRvcCByZWNlbnQgdmludGFnZXM6IDwvc3Ryb25nPjIwMTcsIDIwMTYsIDIwMTUsIDIwMTIsIDIwMTEsIDIwMDgsIDIwMDUsIDIwMDQsIDIwMDM8L3A+CjxwPjxlbT4qU291cmNlOiBBbnVhcmlvIElWViAyMDE4PC9wPgo8L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSdicmVha291dC1idXR0b25zJz48ZGl2IGNsYXNzPSdyb3cnPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZW0+PC9wPgo8cD5Jcm9uaWNhbGx5IHRoZXNlIHNhbWUgdHJhaXRzIGhhdmUgbHVyZWQgc2V2ZXJhbCBsZWFkaW5nIERvdXJvIHByb2R1Y2VycyB0byB0aGUgcmVnaW9uLCBpbmNsdWRpbmcgSm9yZ2UgTW9yZWlyYSAoUG9laXJhKSwgRnJhbmNpc2NvIE9sYXphYmFsIChRdWludGEgZG8gVmFsZSBNZcOjbykgYW5kIEpvcmdlIFNlcsO0ZGlvIEJvcmdlcyAoV2luZSAmYW1wOyBTb3VsKSwgd2hvIGNvbGxlY3RpdmVseSBtYWtlIHVwIHRoZSBqb2ludCB2ZW50dXJlIE1PQi4gV2hvIGJldHRlciB0byBzaGluZSBhIGxpZ2h0IG9uIHRoZSBkaXN0aW5jdGlvbiBiZXR3ZWVuIHRoZXNlIHR3byBtb3VudGFpbm91cywgYnV0IHF1aXRlIGRpZmZlcmVudCwgcmVnaW9ucz88L3A+CjxwPlRoZSBtb3N0IG9idmlvdXMgZGlmZmVyZW5jZSAoYXBhcnQgZnJvbSBEw6Nv4oCZcyB1YmlxdWl0b3VzIHBpbmUgYW5kIGV1Y2FseXB0dXMgdHJlZXMsIHdoaWNoIGxlbmQgc3VidGxlIHNjZW50IHRvIGl0cyB3aW5lcykgaXMgc29pbC4gU2NoaXN0IHByZWRvbWluYXRlcyBpbiB0aGUgRG91cm8sIHdoaWxzdCB0aGUgRMOjbyBpcyBwcmVkb21pbmFudGx5IGdyYW5pdGljLiBHcmFuaXRlLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gT3phbGFiYWwsIHByb2R1Y2VzIHBlcmNlcHRpYmx5IGZyZXNoZXIgd2luZXMsIHdpdGggYSBsb3dlciBwSCBhbmQgbGVzcyByaXBlIGZydWl0IGFuZCB0YW5uaW5zLiBIZSB0aGVvcmlzZXMgdGhhdCB0aGlzIGlzIGJlY2F1c2UsIGdyYW5pdGUgYmVpbmcgbW9yZSBwZXJtZWFibGUsIHJvb3RzIG11c3QgZGlnIGRlZXBlciBmb3Igd2F0ZXIgYW5kIG51dHJpZW50cy4gQWNjZW50dWF0aW5nIGZydWl0IGRlZmluaXRpb24sIGFyb21hdGljcyBhbmQgbWluZXJhbGl0eSwgdGhlc2UgcXVhbGl0aWVzIHVuZGVycGluIETDo2\/igJlzIHNpZ25hdHVyZSBlbGVnYW5jZS48L3A+CjxwPlN1cnJvdW5kZWQgYnkgbW91bnRhaW4gcmFuZ2VzIOKAkyBub3RhYmx5IHRoZSBTZXJyYSBkbyBDYXJhbXVsbyBhbmQgU2VycmEgZGEgRXN0cmVsYSAoUG9ydHVnYWzigJlzIGhpZ2hlc3QgbWFpbmxhbmQgcGVhaykgdGhhdCwgcmVzcGVjdGl2ZWx5LCBzaGVsdGVyIHRoZSBEw6NvIGZyb20gQXRsYW50aWMgd2VzdGVybGllcyBhbmQgaG90LCBkcnkgZWFzdGVybGllcyDigJMgZnJlc2huZXNzIGlzIGFsc28gYSBmdW5jdGlvbiBvZiB0aGUgY29udGluZW50YWwgY2xpbWF0ZS48L3A+CjxwPlByb25vdW5jZWQgZGl1cm5hbCB0ZW1wZXJhdHVyZSB2YXJpYXRpb24gdGVtcGVycyBob3QsIGRyeSBzdW1tZXJzLiBEdXJpbmcgaGFydmVzdCwgc2F5cyBCb3JnZXMsIHVubGlrZSB0aGUgRG91cm8sIHlvdSBuZWVkIGEgcHVsbG92ZXIgYXQgbmlnaHQsIGJlY2F1c2Ug4oCYaXQgaXMgcmVhbGx5LCByZWFsbHkgY29sZOKAmS4gSXQgc2hvdWxkIGFsc28gYmUgbm90ZWQgdGhhdCBEw6NvIGlzIG1vcmUgc3VzY2VwdGlibGUgdG8gcmFpbiB0aGFuIHRoZSBEb3Vybywgc28gaXQgcGF5cyB0byBrbm93IHlvdXIgdmludGFnZXMuPC9wPgo8cD5Ub3AgdmluZXlhcmRzIHNpdCBiZXR3ZWVuIDQwMG0tODAwbSwgbW9zdGx5IG9uIHRoZSBncmFuaXRlIG1hc3NpZuKAmXMgcGxhdGVhdSwgd2hlcmUgY29sZCBhaXIgc2l0cyBvdmVybmlnaHQsIHdoaWxlIGNvb2wgbW9ybmluZyBmb2dzIHNocm91ZCB0aGUgRMOjbywgTW9uZGVnbyBhbmQgQWx2YSByaXZlciB2YWxsZXlzLjwvcD4KPGgzPlN1Yi1yZWdpb25hbCB2YXJpYXRpb248L2gzPgo8cD5BcyBmb3Igc3ViLXJlZ2lvbnMsIGJyb2FkIGRpZmZlcmVuY2VzIGZyb20gd2VzdCB0byBlYXN0IHJlZmxlY3QgZGl1cm5hbCB0ZW1wZXJhdHVyZSByYW5nZS4gQmVpbmcgY2xvc2VyIHRvIHRoZSBBdGxhbnRpYywgdGhlIHdlc3QgaGFzIHRoZSBzbWFsbGVyIHJhbmdlLCB0aGUgZ3Jvd2luZyBzZWFzb24gaXMgc2hvcnRlciBhbmQgZWFybGllci1waWNrZWQgd2luZXMgYXJlIGZyZXNoZXIuIENvbnZlcnNlbHksIGVhc3Rlcm5tb3N0IGFuZCBhdCBoaWdoZXIgYWx0aXR1ZGUsIGxvbmdlciBoYW5ndGltZXMgcGF5IGRpdmlkZW5kcyBmb3IgdGFubmluIHJpcGVuZXNzIGFuZCBzdHJ1Y3R1cmUgaW4gU2VycmEgZGEgRXN0cmVsYS48L3A+CjxwPkluY3JlYXNpbmdseSwgcHJvZHVjZXJzIGFyZSBkaWdnaW5nIGRlZXBlciwgZGlzdGluZ3Vpc2hpbmcgc3BlY2lmaWMgcGFyY2VscywgaW5jbHVkaW5nIEFsdmFybyBDYXN0cm8sIHdobyBtYWtlcyB0aHJlZSBRdWludGEgZGEgUGVsbGFkYSBtaWNyby1jdXbDqWVzOiBDYXNhLCBNYXRhIGFuZCBBbHRvLiBQcnVuZWQg4oCYbGlrZSBhIHZhc2Ugb2YgZmxvd2Vyc+KAmSwgZWFjaCBmaWVsZCBibGVuZCBjb21wcmlzZXMgMTAgcm93cywgZGlzdGluZ3Vpc2hlZCBieSBzb2lsLCBlbGV2YXRpb24gYW5kIHZhcmlldGFsIGNvbXBvc2l0aW9uLiBLZWVuIHRvIHByZXNlcnZlIHJhcmUgaW5kaWdlbm91cyB2YXJpZXRpZXMsIENhc3RybyBoYXMgYWxzbyB2aW5pZmllZCBzaW5nbGUtYmFycmVsIGN1dsOpZXMgZnJvbSB0aW55LCBvbGQsIGZpZWxkIGJsZW5kIHBhcmNlbHMgZG90dGVkIGFyb3VuZC48L3A+CjxwPlNpbmNlIDIwMTEsIHRoaXMgaGFzIGFsc28gYmVlbiBBbnTDs25pbyBNYWRlaXJh4oCZcyBjcnVzYWRlLiBPbmUgb2YgRMOjb+KAmXMgZ3Jvd2luZyBudW1iZXIgb2YgbWljcm8tbmVnb2NpYW50cywgdGhpcyBodWdlbHkgdGFsZW50ZWQgdmlnbmVyb24gcmVja29ucyA5MCUgb2Ygb2xkIHZpbmV5YXJkcyBoYXZlIGRpc2FwcGVhcmVkIGluIHRoZSBsYXN0IDMwIHllYXJzLiBOb3cgdGhleSBhcmUgYmVpbmcgc25hcHBlZCB1cC48L3A+CjxkaXYgaWQ9ImF0dGFjaG1lbnRfNDM1ODg3IiBzdHlsZT0id2lkdGg6IDMxMHB4IiBjbGFzcz0id3AtY2FwdGlvbiBhbGlnbm5vbmUiPjxpbWcgYXJpYS1kZXNjcmliZWRieT0iY2FwdGlvbi1hdHRhY2htZW50LTQzNTg4NyIgY2xhc3M9Imxhenlsb2FkIGJsdXItdXAgc2l6ZS1tZWRpdW0gd3AtaW1hZ2UtNDM1ODg3IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93cC1jb250ZW50L3RoZW1lcy9zaW1iYS10aGVtZS9hc3NldHMvaW1hZ2VzL3BsYWNlaG9sZGVyLnBuZyIgZGF0YS1zcmM9Imh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjAvMDQvZGFvX3ZpbmVzLTMwMHg0NTEuanBnIiBhbHQ9IkRhbyB2aW5lcyIgd2lkdGg9IjMwMCIgaGVpZ2h0PSI0NTEiIGRhdGEtc2l6ZXM9ImF1dG8iIGRhdGEtc3Jjc2V0PSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIwLzA0L2Rhb192aW5lcy0zMDB4NDUxLmpwZyAzMDB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIwLzA0L2Rhb192aW5lcy01NTJ4ODMwLmpwZyA1NTJ3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIwLzA0L2Rhb192aW5lcy05MHgxMzUuanBnIDkwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMC8wNC9kYW9fdmluZXMtMTAyMXgxNTM2LmpwZyAxMDIxdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMC8wNC9kYW9fdmluZXMtMjEzeDMyMC5qcGcgMjEzdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMC8wNC9kYW9fdmluZXMtNDEyeDYyMC5qcGcgNDEydywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMC8wNC9kYW9fdmluZXMtNjEyeDkyMC5qcGcgNjEydywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMC8wNC9kYW9fdmluZXMtODExeDEyMjAuanBnIDgxMXcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjAvMDQvZGFvX3ZpbmVzLTEwNzd4MTYyMC5qcGcgMTA3N3csIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjAvMDQvZGFvX3ZpbmVzLTEyNzd4MTkyMC5qcGcgMTI3N3csIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjAvMDQvZGFvX3ZpbmVzLmpwZyAxMzAwdyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDMwMHB4KSAxMDB2dywgMzAwcHgiIC8+PHAgaWQ9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC00MzU4ODciIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uLXRleHQiPlZpbmV5YXJkcyBpbiBQb3J0dWdhbCYjODIxNztzIETDo28gcmVnaW9uPC9wPjwvZGl2Pgo8aDM+TmF0aXZlIGdyYXBlIHZhcmlldGllczwvaDM+CjxwPkEgYmVuZWZpY2lhbCBzaWRlIGVmZmVjdCBvZiByZW5ld2VkIGZvY3VzIG9uIG9sZCB2aW5lcyBpcyBhbiBhcHByZWNpYXRpb24gb2YgYSBicm9hZGVyIHZhcmlldGFsIHJhbmdlIOKAkyBiZXlvbmQgVG91cmlnYSBOYWNpb25hbCBhbmQsIHRvIGEgbGVzc2VyIGV4dGVudCBFbmNydXphZG8uIFRoaXMgY2FuIGJlIHNlZW4gaW4gcmVwbGFudGluZyBmb2xsb3dpbmcgMjAxN+KAmXMgd2lsZGZpcmVzICh3aGljaCwgZm9ydHVuYXRlbHksIG9jY3VycmVkIGFmdGVyIHRoaXMgZXhjZWxsZW50IHZpbnRhZ2UpLiBFbmNydXphZG8sIHdoaWNoIGlzIHZpcnR1YWxseSB1bmlxdWUgdG8gdGhlIETDo28sIGV4Y2VscyBzb2xvIGluIGFuIGFycmF5IG9mIHN0eWxlcy4gTGlrZSBDaGFyZG9ubmF5LCBpdCByZXNwb25kcyB3ZWxsIHRvIGxlZXMtIGFuZCBvYWstYWdlaW5nLCBidXQgdGhlIGdyYXBlIHRoYXQgbWFrZXMgc29tbWVsaWVycyBzaWdoIGhhcyBtb3JlIHBlcnNvbmFsaXR5IGFuZCBkcml2ZSwgbWFraW5nIGltcHJlc3NpdmUgdW5vYWtlZCBleGFtcGxlcyB0b28uPC9wPgo8cD5EZXNjcmliaW5nIEVuY3J1emFkb+KAmXMgYWNpZGl0eSBhcyDigJhmaWxsaW5nIHRoZSBtb3V0aOKAmSwgUXVpbnRhIGRhcyBNYXJpYXPigJkgd2luZW1ha2VyIEx1PGVtPsOtPC9lbT5zIExvcGVzIGNvbnRyYXN0cyBpdCB3aXRoIEJhcmNlbG\/igJlzIGxpbmVhciBhY2lkaXR5LiBCYXJjZWxvIGFuZCBhbm90aGVyIG9ic2N1cmUgd2hpdGUsIFV2YS1Dw6NvLCBhcmUgYW1vbmcgdGhlIDQwIHZhcmlldGllcyB0aGF0IEpv4bqlbyBUYXZhcmVzIGRlIFBpw7FhIGhhcyBwbGFudGVkIGZyb20gb2xkIHZpbmUgY3V0dGluZ3MsIGJlY2F1c2UgaGUgdmFsdWVzIHRoZWlyIOKAmGZhbnRhc3RpYyBhY2lkaXR54oCZLjwvcD4KPHA+V2hlbiBpdCBjb21lcyB0byByZXBsYW50aW5nIHJlZHMsIENhc2EgZGUgTW91cmF64oCZcyBTYXJhIERpb27DrXNpbyBjb250ZW5kczog4oCYWW91IGNhbuKAmXQgYmUgb25seSBmb2N1c2VkIG9uIFRvdXJpZ2EgTmFjaW9uYWwsIG9yIHdl4oCZbGwgbG9zZSB0aGUgZGl2ZXJzaXR5LuKAmSBUaGVyZSBhcmUgb3RoZXIgcGVyZnVtZWQsIGxpZ2h0ZXItYm9kaWVkLCBmcmVzaCB2YXJpZXRpZXMsIHdoaWNoIGFsaWduIHBlcmZlY3RseSB3aXRoIETDo2\/igJlzIGNsYXNzaWMgcHJvZmlsZS4gSmFlbiAoU3BhaW7igJlzIE1lbmM8ZW0+w608L2VtPmEpIGFuZCBBbGZyb2NoZWlybyBoYXZlIHR5cGljYWxseSBiZWVuIGp1bmlvciBwYXJ0bmVycyB0byBUb3VyaWdhIE5hY2lvbmFsIGFuZCBUaW50YSBSb3JpeiwgYnV0IGFyZSBicmVha2luZyBvdXQsIHRvZ2V0aGVyIHdpdGggQmFnYSwgVGludGEgUGluaGVpcmEgKGFrYS4gUnVmZXRlKSwgQmFzdGFyZG8gYW5kIEFsdmFyZWxow6NvLiDigJhUaGUgYmVzdCB3aW5lcyBhcmUgZnJvbSBmcmFnaWxlIHZhcmlldGllcyzigJkgbWFpbnRhaW5zIExvcGVzLjwvcD4KPHA+V2hlbiB0aGVzZSBncmFwZXMgYXJlIHVzZWQsIHRoZSByZXRyby1zdHlsaW5nIG9mdGVuIGZvbGxvd3MgdGhyb3VnaCBpbiB0aGUgd2luZW1ha2luZy4gTGlrZSBQb3J0YSBkb3MgQ2F2YWxlaXJvcywgbXkgQ2FzYSBkYSBQYXNzYXJlbGxhIGFuZCBNT0IgcmVjb21tZW5kYXRpb25zIChzZWUgYmVsb3cpIGFyZSBvbGQgZmllbGQgYmxlbmRzLCB3aG9sZS1idW5jaCBmZXJtZW50ZWQgYW5kIHJlbGVhc2VkIHdpdGggYm90dGxlIGFnZS4gUmVmbGVjdGluZyBhIHJlZ2lvbi13aWRlIGRpcmVjdGlvbiBvZiB0cmF2ZWwsIHRoZXkgd2VyZSBhZ2VkIGluIGJpZyBmb3JtYXQgYW5kL29yIG9sZCBiYXJyZWxzLiBDZW1lbnQgaXMgbWFraW5nIGEgY29tZWJhY2ssIHVzZWQgYnkgTWFkZWlyYSwgUmFwb3NvIGFuZCBOaWVwb29ydCwgd2hvIGFjcXVpcmVkIFF1aW50YSBkYSBMb21iYSBpbiAyMDEyLjwvcD4KPHA+Q2FzYSBkZSBEYXJlaSBhbmQgUXVpbnRhIGRvIEVzY3VkaWFsIGVzY2hldyBvYWsgYWx0b2dldGhlci4gUGxheWZ1bCwg4oCYZ2xvdS1nbG914oCZIChnbHVnZ2FibGUpIGFuZCBuYXR1cmFsIHdpbmVzIGhhdmUgYWxzbyBlbWVyZ2VkLCBvZiB3aGljaCBKb8OjbyBUYXZhcmVzIGRlIFBpbmhhIGlzIHRoZSBtYXN0ZXIsIHVzaW5nIGNoZXN0bnV0IGZsb3dlcnMgYXMgYW4gYW50aW94aWRhbnQgYW5kIGFudGliYWN0ZXJpYWwsIHBsdXMg4oCTIGJlaW5nIGEgY29tbWl0dGVkIGxvY292b3JlIOKAkyBsYXJnZSBQb3J0dWd1ZXNlIGNoZXN0bnV0IGJhcnJlbHMgdG9vLiBBcyBoZSB3cnlseSBvYnNlcnZlczog4oCYV2UgaGF2ZSByZS1ib290ZWQsIGdvbmUgYmFjayB0byB3aGF0IHdlIGRpZCBpbiBwYXN0LCBidXQgdGhlbiBpdCB3YXMgbm90IGZhc2hpb25hYmxlLuKAmTwvcD4KPGgzPgo8c3Ryb25nPkTDo288L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjogMTAgbmFtZXMgdG8ga25vdyA8L3N0cm9uZz48YnIgLz4KPC9oMz4KPHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3F1aW50YWRhcGVsbGFkYS5jb20vIj48c3Ryb25nPkFsdmFybyBDYXN0cm88L3N0cm9uZz48L2E+PC9wPgo8cD5UaGUgcGlvbmVlcmluZyB2aWduZXJvbiwgYSBzZWxmLXRyYWluZWQgY2l2aWwgZW5naW5lZXIsIGluaGVyaXRlZCBRdWludGEgZGEgUGVsbGFkYSBpbiAxOTgwIGFuZCBub3cgb3ducyB0aHJlZSBTZXJyYSBkYSBFc3RyZWxhIGVzdGF0ZXMuIFRyYWRpdGlvbmFsIHZhcmlldGllcyAoMzAtcGx1cyksIHZpdGljdWx0dXJlIGFuZCB3aW5lbWFraW5nIHByb2R1Y2UgZWxlZ2FudCwgdW5mb3JjZWQsIHRlcnJvaXItZHJpdmVuIHdpbmVzLiBUaGUgYmVzdCwgZnJvbSBQZWxsYWRhIGFuZCBRdWludGEgZGUgU2FlcywgYXJlIHNpbmd1bGFyIGFuZCBhZ2Utd29ydGh5LiBDYXN0cm\/igJlzIGFwcHJvYWNoYWJsZSBlcG9ueW1vdXMgbGFiZWwgb2ZmZXJzIGdyZWF0IHZhbHVlLjwvcD4KPHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9lbmcuc29ncmFwZXZpbmhvcy5jb20vbWFyY2FzL1F1aW50YSUyMGRvcyUyMENhcnZhbGhhaXMiPjxzdHJvbmc+UXVpbnRhIGRvcyBDYXJ2YWxoYWlzPC9zdHJvbmc+PC9hPjwvcD4KPHA+SW4gMTk4OCwgU29ncmFwZSDigJMgUG9ydHVnYWzigJlzIGJpZ2dlc3Qgd2luZSBjb21wYW55IOKAkyBhY3F1aXJlZCB0aGlzIHNpemVhYmxlIDEwNWhhIFRlcnJhcyBkZSBTZW5ob3JpbSBlc3RhdGUsIHVzaGVyaW5nIGluIHRoZSBtb2Rlcm4gd2luZW1ha2luZyBlcmEuIFdpbmVzIGRpc3BsYXkgdGhlIEd1ZWRlcyBmYW1pbHnigJlzIGN1c3RvbWFyeSBwb2xpc2gsIGZyb20gZW50cnktbGV2ZWwsIHRvIGZsYWdzaGlwIFRvdXJpZ2EgTmFjaW9uYWwtYmFzZWQgVW5pY28gKG1hZGUgaW4gZXhjZXB0aW9uYWwgeWVhcnMgb25seSkuIEJyZWFraW5nIHRoZSBtb3VsZCwgUmVzZXJ2YSBFc3BlY2lhbCBpcyBhIGphdy1kcm9wcGluZ2x5IGNvbXBsZXgsIGlubm92YXRpdmUgbm9uLXZpbnRhZ2Ugd2hpdGUuPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vdmluaG90aWJpY2FkYXMuYmxvZ3Nwb3QuY29tLyI+PHN0cm9uZz5BbnTDs25pbyBNYWRlaXJhIDwvc3Ryb25nPjwvYT48L3A+CjxwPkFtb25nIETDo2\/igJlzIGJyaWdodGVzdCBuZXcgc3RhcnMsIE1hZGVpcmEgbWFkZSBoaXMgZGVidXQgaW4gMjAxMSwgd2hpbGUgc3RpbGwgUGFyaXMtYmFzZWQuIFRoZSBGcmVuY2htYW7igJlzIGdyYW5kcGFyZW50cyBjYW1lIGZyb20gU2VycmEgZGEgRXN0cmVsYSwgd2hlcmUgaGlzIHF1ZXN0IGZvciDigJhncmFuZHMgY3J1c+KAmSBvZiB0aGUgRMOjbyBoaWdobGFuZHMgdW5lYXJ0aGVkIDI1IG9sZCBmaWVsZCBibGVuZCBwYXJjZWxzLCB0b3RhbGxpbmcgN2hhLiBFeGNlcHRpb25hbGx5IG1pbmVyYWwsIG51YW5jZWQgd2luZXMsIHNraWxmdWxseSBtYWRlIHdpdGggemVybyBvciBtaW5pbWFsIGFkZGVkIHN1bHBodXI8L3A+CjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2FzYWRhcGFzc2FyZWxsYS5wdC8iPjxzdHJvbmc+Q2FzYSBkYSBQYXNzYXJlbGxhIDwvc3Ryb25nPjwvYT48L3A+CjxwPkNvbmNlaXZlZCBvbiBhIGdyYW5kIHNjYWxlLCB0aGlzIGxhdGUgMTl0aCBjZW50dXJ5IFNlcnJhIGRhIEVzdHJlbGEgZXN0YXRlIHdhcyBwbGFudGVkIHRvIDIwMGhhIChvZiB3aGljaCA0MGhhIHJlbWFpbikgYnkgQW1hbmQgZOKAmU9saXZlaXJhLCB3aG8gbWFkZSBoaXMgZm9ydHVuZSBpbiBCcmF6aWwuIFdpdGggd2luZW1ha2VyIFBhdWxvIE51bmVzLCBldXJvLW1pbGxpb25haXJlIFJpY2FyZG8gQ2FicmFsIGhhcyByZXN0b3JlZCBpdHMgZm9ydHVuZXMuIER5bmFtaWMsIGV4Y2l0aW5nIHJhbmdlLCBlc3BlY2lhbGx5IGZsYWdzaGlwIFZpbGxhIE9saXZpZXJhIHdpbmVzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNhc2FkZW1vdXJhei5jb20vIj5DYXNhIGRlIE1vdXJhejwvYT4gPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5MYXVuY2hlZCBpbiAyMDAwLCBMaXNib2V0YXMgQW50w7NuaW8gTG9wZXMgUmliZWlybyBhbmQgU2FyYSBEaW9uw61zaW8gbGVmdCB0aGUgYXJ0cyB0byBtYWtlIHdpbmUgZnJvbSBSaWJlaXJv4oCZcyBmYW1pbHnigJlzIGNlcnRpZmllZC1vcmdhbmljLCBhZ2VkIGZpZWxkIGJsZW5kIHZpbmV5YXJkcyBpbiBCZXN0ZWlyb3MuIENob2NrZnVsIG9mIGNoYXJhY3RlciBsaWtlIHF1aXJraWVyIEVsZmEgcmVkLCBhZ2V3b3J0aHkgQnJhbmNvIHN0YW5kcyBvdXQuIFRoZSBQbGFuZXQgTW91cmF6IGxhYmVsIG9mZmVycyBwbGVhc2luZyBubyBhZGRlZC9taW5pbWFsIGFkZGVkIHN1bHBodXIgdmlucyBkZSBzb2lmLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnF1aW50YXJvcXVlcy5wdC8iPlF1aW50YSBkb3MgUm9xdWVzPC9hPiA8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFuIGV4dHJlbWVseSBjb25zaXN0ZW50IHRoaXJkLWdlbmVyYXRpb24gVGVycmFzIGRlIEF6dXJhcmEgZXN0YXRlIChhcyBpcyBpdHMgY2VydGlmaWVkLW9yZ2FuaWMgU2VycmEgZGEgRXN0cmVsYSBzaXN0ZXIgbGFiZWwsIFF1aW50YSBkYXMgTWFpYXMpLiBBdCB0aGUgdmFuZ3VhcmQgb2YgdmFyaWV0YWwgd2luZXMsIG5vdGFibHkgRW5jcnV6YWRvIGFuZCBUb3VyaWdhIE5hY2lvbmFsLCBidXQgbGVzc2VyLWtub3duIGV4YW1wbGVzIHRvby4gU3RydWN0dXJlZCwgY29tcGxleCBSZXNlcnZhIChzaW5nbGUgdmluZXlhcmQpIGFuZCByYXJlbHkgbWFkZSBHYXJyYWZlaXJhIHJlZCBibGVuZHMgd2FycmFudCBhZ2VpbmcgZm9yIDEwIHllYXJzIHBsdXMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlF1aW50YSBkbyBQZXJkaWfDo28gPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5XaXRoIGl0cyBvbGl2ZSBncm92ZSwgd2lsZCBmbG93ZXJzLCBob25leWJlZXMgYW5kIHJvYW1pbmcgaG9yc2UsIHRoZSBidWNvbGljLCB3YWxsZWQgN2hhIGVzdGF0ZSBpbiBTaWxndWVpcm9zLCBvd25lZCBieSBhcmNoaXRlY3QgYW5kIGFydGlzdCBKb3PDqSBhbmQgVmFuZXNzYSBQZXJkaWfDo28sIGlzIGFtb25nIHRoZSBwcmV0dGllc3QuIE9yZ2FuaWNhbGx5IGNlcnRpZmllZCB3aW5lcywgbW9zdGx5IHNpbmdsZSB2YXJpZXRhbCwgYXJlIGZ1bGwtYm9kaWVkLCB0aGUgd2hpdGVzIHR3aWNlLXByZXNzZWQsIHRoZSBUb3VyaWdhIE5hY2lvbmFsIHJvc8OpIG9ha2VkIGFuZCByZWRzIHNwaWN5LCB3aXRoIGVhcnRoeSBjb21wbGV4aXR5LjwvcD4KPHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xvYmFsd2luZXMucHQvZW4vaW5pY2lvX2VuLyI+PHN0cm9uZz5HbG9iYWwgV2luZXM8L3N0cm9uZz48L2E+PC9wPgo8cD5BIG11bHRpLXJlZ2lvbmFsIHByb2R1Y2VyLCBidXQgRMOjbywgd2hlcmUgaXQgb3ducy9tYW5hZ2VzIDMwMGhhLCBpcyBhIHJlZ2lvbiBvZiBvcmlnaW4gYW5kIGZvY3VzLiBDYXNhIGRlIFNhbnRhciAoY2xhc3NpY2FsLCBkcmllciBwcm9maWxlKSBhbmQgb3JnYW5pY2FsbHkgY3VsdGl2YXRlZCBQYWNvIGRvcyBDdW5oYXMgZGUgU2FudGFyICh3aXRoIGFuIGV4Y2VsbGVudCByZXN0YXVyYW50KSBhcmUgU2lsZ3VlaXJvcyBqZXdlbHMgaW4gdGhlIGNyb3duLCBwcm9kdWNpbmcgcmVmaW5lZCB3aGl0ZXMsIHJlZHMsIHNwYXJrbGluZyBhbmQgc3dlZXQgd2luZXMuIFdlbGwtbWFkZSBldmVyeWRheSB3aW5lcyBmcm9tIENhYnJpeiBhbmQgR3JpbG9zLjwvcD4KPHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5xdWludGFkYWJvYXZpc3RhLmV1LyI+PHN0cm9uZz5Kb8OjbyBUYXZhcmVzIGRlIFBpbmhhIDwvc3Ryb25nPjwvYT48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPkVzY2hld2luZyBjaGVtaWNhbHMgYW5kIGVtYnJhY2luZyBncmVhdGVyIHZhcmlldGFsIGRpdmVyc2l0eSwgaW4gMjAxMCwgdGhpcyBjZXJlYmFsIHZpZ25lcm9uIHJlc3RydWN0dXJlZCBRdWludGEgZGEgQm9hdmlzdGEsIHRoZSBmYW1pbHkgZXN0YXRlIGluIFBlbmFsdmEgZG8gQ2FzdGVsby4gRWFybHktcGlja2VkLCBKYWVu4oCZcyBmbG9yYWxpdHkgaXMgY2xldmVybHkgaGFybmVzc2VkIGluIOKAmGdsb3UtZ2xvdeKAmSAoZ2x1Z2dhYmxlKSBsYWJlbHMgTGFybyBMYXJvIGFuZCBUcmV0YXMuIFBsYXlmdWwgYnV0IHVuY29tbW9ubHkgaW50ZW5zZSwgdGhlIFJ1ZmlhIHJhbmdlIGluY2x1ZGVzIGFuIG9yYW5nZSB3aW5lLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL2JvYXNxdWludGFzLmNvbS8iPkJvYXMgUXVpbnRhczwvYT4gPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5XaW5lbWFrZXIgTnVubyBDYW5jZWxhIGRlIEFicmV1IGNlbGVicmF0ZWQgMjUgeWVhcnMgaW4gc3R5bGUsIHByb2R1Y2luZyBEw6Nv4oCZcyBmaXJzdCDigJhOb2JyZS1sYWJlbGxlZOKAmSAobm9ibGUpIHdoaXRlIHVuZGVyIGZsYWdzaGlwIEZvbnRlIGTigJlPdXJvIGxhYmVsLiBUaGUgd2VzdGVybHkgQmVzdGVpcm9zIGxvY2F0aW9uIGF0IG9ubHkgMTQwbSwgYSBodW1pZGl0eS1pbmR1Y2luZyBsb2NhbCBkYW0gYW5kIGNsYXkvbGltZXN0b25lIHNvaWxzIHByb2R1Y2Ugcm91bmRlciwgc2lsa3ksIEVuY3J1emFkby1iYXNlZCB3aGl0ZXMuIFBvcHVsYXIgbGFiZWxzIChHaWVzdGEsIE9wdGEpIGFyZSBhY2Nlc3NpYmxlLCBmcnVpdHkgYW5kIGZyZXNoLCB3aXRoIHRyYWRlbWFyayBiYWxhbmNlLjwvcD4KPHA+Cg=="}
Wines to try
{}
{"wineId":"38260","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38259","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38261","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38262","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38263","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38264","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38265","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38266","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38267","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38268","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38269","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38270","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38271","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38272","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38273","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38274","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38275","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38276","displayCase":"standard","paywall":true}
{}