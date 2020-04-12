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Regional profile: Dão plus top wines worth seeking out

This large and diverse Portuguese wine region is now playing to its strengths, with innovative producers focusing on native grapes, reviving old vineyards and experimenting with both new and traditional winemaking styles, says Sarah Ahmed
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

Bold is not a quality traditionally associated with Dão wines, but it certainly applies to the £300 price tag of Vinhos Imperfeitos I White 2018. Portugal’s most expensive white wine marks the equally bold debut of 36-year-old Carlos Raposo’s label.

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