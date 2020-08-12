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PREMIUM

Regional profile: Michigan

The Great Lakes State may not be as famous for wine as others in the US, but aromatic whites thrive in its cold, northern climate...
Charles Curtis MW

Long overlooked by wine lovers outside the region, Michigan is the sixth-largest wine-producing state in the US.

Charles Curtis MW’s top Michigan wines

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