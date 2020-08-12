Long overlooked by wine lovers outside the region, Michigan is the sixth-largest wine-producing state in the US.
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Charles Curtis MW’s top Michigan wines
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