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Regional profile: Six of Hampshire’s finest sparkling wines to try

As the climate warms and the industry matures, Hampshire is proving to be one of the prime territories for producing some of England’s most elegant and delicate sparkling wines.
Sylvia Wu Sylvia Wu

Centred around the cathedral city of Winchester, ancient capital of England, with the Isle of Wight off the coast to the south, Hampshire is known for the rolling chalk hills of the South Downs, the mystic woodlands of the New Forest and three river valleys: (from west to east) the Test, the Itchen and the Meon.

These ancient, crystal-clear chalk streams are the veins and arteries of the county – shaping the landscape, nurturing farmland and offering clear, tranquil waters famed for fly-fishing.

Some of the region’s well-exposed slopes, with their shallow topsoil and free-draining belemnite chalk – the same type found in Champagne’s Côte des Blancs sub-region – are also home to ranks of Pinot Noir, Meunier and Chardonnay vines, Champagne’s three main varieties, that are now producing some of England’s highest-quality sparkling wines.

Scroll down to see notes and scores of six dazzling sparkling wines from Hampshire’s bucolic hills

Hampshire flavour: Six sparkling wines to try from the South Downs

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