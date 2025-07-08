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Sauternes: Sip young, savour old

At what stage is it best to open a Sauternes, and how best to enjoy it? Our Contributing Editor, Stephen Brook, gives his expert guidance.
Stephen Brook Stephen Brook

There’s been a radical shift within the Sauternes region over the past decade. A producer once told me: ‘As an indulgence, you can take a mistress or buy an estate in Sauternes. But nobody can afford to do both.’

He was alluding, of course, to the completely uneconomic proposition of producing Sauternes.

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Nine Sauternes wines spanning three vintages

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